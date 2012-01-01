Нарколог Шуров оценил шансы Паши Техника на выздоровление

Рэпер Паша Техник попал в больницу в Таиланде, где его ввели в искусственную кому. Представитель музыканта подтвердил эту информацию и выразил надежду на благополучный исход. Чем занимался исполнитель перед тем, как почувствовал себя плохо, расскажет Москва 24.

"Парень небрезгливый"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Паша Техник

27 марта менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Марк рассказал журналистам, что музыканта ввели в искусственную кому в больнице Таиланда. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, однако администратор рэпера был настроен оптимистично.



Марк менеджер Паши Техника Вроде жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и еще всех нас переживет.

Однако 28 марта источники телеграм-канала "База" сообщили: рэпер в настолько тяжелом состоянии, что вопрос с транспортировкой в РФ даже не поднимается. Якобы Техник подключен к аппарату ЭКМО, который помогает при острой дыхательной недостаточности, и у него диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.

Позднее представитель рэпера подтвердил это в беседе с Super.

"Состояние Паши критическое", – заявил он, добавив, что у Техника отказали легкие и начались проблемы с сердцем.

По словам менеджера, чтобы привести Техника "в чувство" нужна очень большая сумма, около 9 миллионов рублей, и близкие рэпера активно собирают средства на операцию. Причем пока неизвестно, какую именно, но "она будет сложной и пройдет в Таиланде, так как Техник не транспортабелен".

Ранее менеджер Паши отмечал, что рэпер отправился в Таиланд, чтобы восстановиться и отдохнуть перед запланированным туром по России, который теперь под вопросом. Однако, по данным одного из телеграм-каналов, у музыканта была нестандартная программа на отдыхе: в Сети появились фото и видео любовных утех Техника в, предположительно, измененном состоянии.

Администратор добавил, что пока может лишь строить догадки по поводу случившегося: предположительно, Техник отравился запрещенным веществом, которое ему могли подбросить в еду.

"Все открещиваются. Никто не хочет брать на себя ответственность. Но в доме, где все произошло, есть камера. Мы все выясним, все увидим, если нам позволят это сделать", – подчеркнул Марк.

В свою очередь, врач-нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru рассказал, что пока аппараты поддерживают дыхание Техника, рэпер будет жить.





Василий Шуров врач-нарколог Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввел в искусственную кому, с учетом того что он на седативных наркотиках.

Эксперт заявил, что Техник – "парень небрезгливый" и "мог употребить все, что угодно", а сочетание определенных запрещенных веществ уже само по себе способно вызвать кому. Поэтому, чтобы оценить серьезность его состояния, нужны результаты токсикологической экспертизы. Шуров подчеркнул: то, что Пашу доставили в больницу живым, дает надежду на благоприятный исход.

"Творческий, неординарный, талантливый"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Паша Техник

40-летний рэпер известен слабостью к запрещенным веществам. Исполнитель много раз пытался победить пагубное пристрастие, лечился в рехабах, но периоды "чистоты" были кратковременными. В 2022 году Паша попал в реанимацию Боткинской больницы с передозировкой. Тогда врачам тоже пришлось подключить его к аппарату ИВЛ.

Из-за зависимости распался брак рэпера. На протяжении девяти лет Техник был женат на Еве Карицкой – в 2019 году у пары родился сын Ваня. В 2021-м Ева объявила в соцсетях, что ушла от мужа, а в 2023-м, по данным СМИ, пару развели официально.

Однако вскоре, по информации журналистов, бывшие супруги вновь стали жить вместе, ведь после комы в 2022-м рэпер старался избегать запрещенных веществ. Тогда Паша уверял в соцсетях, что "завязал" и теперь больше времени проводит с маленьким сыном.

Но семейная идиллия продлилась недолго: уже в феврале 2025 года Ева рассказала в соцсетях, что подала на бывшего мужа заявление в полицию. Последней каплей стал его дебош в квартире и подъезде: рэпер якобы устроил разборки с Евой на глазах сына, бил бутылки, грозился распылить перцовый баллончик. Карицкая в своем блоге подробно рассказала о поведении экс-супруга и о том, что в их совместной жизни было рукоприкладство.

"Трезвый он хороший, добрый. Он творческий, неординарный, талантливый. В трезвости мы прекрасно ладим. Но наркота и алкоголь делают из человека зверя, который не слышит ничего! Только залетает в него что-то из этого, он теряет контроль и себя в целом", – писала Ева.

Также Карицкая уверяла, что сменила замки и планирует запретить Технику общаться с сыном. Рэпер все обвинения бывшей супруги тогда отверг и заявил в соцсетях, что Ева попросту выдумала эту историю, чтобы тянуть из него деньги.

