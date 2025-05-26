СМИ: экс-жена Паши Техника пропала после задержания в Таиланде

Экс-жену Паши Техника Еву Карицкую задержали в Таиланде по обвинению в клевете. После этого блогер перестала выходить на связь. Подробности – в материале Москвы 24.

"Утро не доброе"

В середине мая Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), бывшая супруга умершего в апреле Паши Техника, рассказала новые подробности его последних днях в Таиланде. По ее словам, те, кто находился рядом с рэпером, несколько раз вызывали ему "капельников" из частной клиники. Якобы они ставили музыканту капельницы с различными препаратами, вместо того чтобы доставить Павла в больницу.

Также Карицкая выложила аудиосообщение, где некая женщина рассказывала, как она вместе с врачом помогла "капельнику" экстренно поставить Техника на ноги. В противном случае он бы умер у них на руках. Врач якобы вколол музыканту препарат, из-за которого тот "резко открыл глаза, и все видели, что он выходил на своих ногах".



Ева Карицкая бывшая жена Паши Техника А теперь давайте представим ситуацию: человек умирает сразу же от передозировки, либо он умирает после нескольких капельниц. То есть человека могли отправить по скорой помощи, спасти его, когда ему стало плохо, но люди принимали решение самостоятельно. Вызывать ему сомнительные капельницы без приборов и капать неизвестно какими препаратами. А потом вкалывать адреналин, чтоб он просто дошел до скорой помощи и не умер на руках у капельника-нелегала.

Карицкая отмечала, что знает клинику и каждого, кто, по ее мнению, причастен к смерти Техника. При этом Ева не называла конкретных фамилий или медучреждений.

Уже 24 мая Ева сообщила в соцсетях, что ей угрожают уголовным делом в Таиланде, где она сейчас находится с шестилетним сыном Иваном. Блогер предположила, что ее могут задержать.

Позже Карицкая рассказала, что угрозы приведены в исполнение и на нее действительно завели дело.



Ева Карицкая бывшая жена Паши Техника Утро, как обычно, не доброе. На меня заводят уголовное дело. Окей, летс го.

Уже 26-го числа телеграм-канал Baza сообщил, что Еву задержали в Таиланде по обвинению в клевете от одной из местных клиник. Однако, по словам знакомых блогера, ни она, ни Паша Техник не имели к медучреждению никакого отношения: не лечились там и не упоминали в соцсетях.

"Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала", – заявила ранее бывшая жена рэпера телеграм-каналу.

В свою очередь, проект "Выжившие" в своем телеграм-канале уточнил, что после поездки в отделение полиции Карицкая перестала выходить на связь.

Смертельный трип

В марте 2025 года рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) отправился в Таиланд, чтобы восстановиться и отдохнуть перед запланированным туром по России. Однако, по данным одного из телеграм-каналов, у музыканта была экстремальная отпускная программа: в Сети были опубликованы фото и видео любовных утех Техника, предположительно, в измененном состоянии.

27 марта в СМИ появилась информация, что рэпер находится в больнице Таиланда, где его ввели в искусственную кому. Менеджер музыканта Марк Яровный предположил в беседе с журналистами, что Техник возможно отравился токсичным веществом, которое ему могли подбросить в еду.

На следующий день близкие музыканта сообщили, что Ивлев в настолько тяжелом состоянии, что вопрос с транспортировкой в РФ даже не поднимается. Якобы Техник подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. У рэпера были диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.

В последующие дни близкие и друзья Техника, в том числе бывшая жена Ева, с которой они девять лет состояли в браке и развелись в 2023-м, собирали деньги на лечение. Кроме того, организовали прилет российского врача из НИИ имени Н. В. Склифосовского для консультации и вели переговоры, чтобы перевезти Павла из клиники на Пхукете в госпиталь Бангкока.

Утром 4 апреля Техник пережил клиническую смерть, а вечером того же дня скончался. По данным СМИ, причиной стал септический шок. Карицкая обещала в своих соцсетях найти виновных.