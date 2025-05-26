СМИ: экс-жена Паши Техника пропала после задержания в Таиланде

Экс-жену Паши Техника Еву Карицкую задержали в Таиланде по обвинению в клевете. После этого блогер перестала выходить на связь. Подробности – в материале Москвы 24.
"Утро не доброе"
В середине мая Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук), бывшая супруга умершего в апреле Паши Техника, рассказала новые подробности его последних днях в Таиланде. По ее словам, те, кто находился рядом с рэпером, несколько раз вызывали ему "капельников" из частной клиники. Якобы они ставили музыканту капельницы с различными препаратами, вместо того чтобы доставить Павла в больницу.
Также Карицкая выложила аудиосообщение, где некая женщина рассказывала, как она вместе с врачом помогла "капельнику" экстренно поставить Техника на ноги. В противном случае он бы умер у них на руках. Врач якобы вколол музыканту препарат, из-за которого тот "резко открыл глаза, и все видели, что он выходил на своих ногах".
Карицкая отмечала, что знает клинику и каждого, кто, по ее мнению, причастен к смерти Техника. При этом Ева не называла конкретных фамилий или медучреждений.
Уже 24 мая Ева сообщила в соцсетях, что ей угрожают уголовным делом в Таиланде, где она сейчас находится с шестилетним сыном Иваном. Блогер предположила, что ее могут задержать.
Позже Карицкая рассказала, что угрозы приведены в исполнение и на нее действительно завели дело.
Уже 26-го числа телеграм-канал Baza сообщил, что Еву задержали в Таиланде по обвинению в клевете от одной из местных клиник. Однако, по словам знакомых блогера, ни она, ни Паша Техник не имели к медучреждению никакого отношения: не лечились там и не упоминали в соцсетях.
"Тут есть одна клиника, которая считает, что я их оклеветала и как-то влияла на их репутацию, хотя я нигде ее не упоминала", – заявила ранее бывшая жена рэпера телеграм-каналу.
В свою очередь, проект "Выжившие" в своем телеграм-канале уточнил, что после поездки в отделение полиции Карицкая перестала выходить на связь.
Смертельный трип
В марте 2025 года рэпер Паша Техник (настоящее имя – Павел Ивлев) отправился в Таиланд, чтобы восстановиться и отдохнуть перед запланированным туром по России. Однако, по данным одного из телеграм-каналов, у музыканта была экстремальная отпускная программа: в Сети были опубликованы фото и видео любовных утех Техника, предположительно, в измененном состоянии.
27 марта в СМИ появилась информация, что рэпер находится в больнице Таиланда, где его ввели в искусственную кому. Менеджер музыканта Марк Яровный предположил в беседе с журналистами, что Техник возможно отравился токсичным веществом, которое ему могли подбросить в еду.
На следующий день близкие музыканта сообщили, что Ивлев в настолько тяжелом состоянии, что вопрос с транспортировкой в РФ даже не поднимается. Якобы Техник подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. У рэпера были диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, а также острый респираторный дистресс-синдром.
В последующие дни близкие и друзья Техника, в том числе бывшая жена Ева, с которой они девять лет состояли в браке и развелись в 2023-м, собирали деньги на лечение. Кроме того, организовали прилет российского врача из НИИ имени Н. В. Склифосовского для консультации и вели переговоры, чтобы перевезти Павла из клиники на Пхукете в госпиталь Бангкока.
Утром 4 апреля Техник пережил клиническую смерть, а вечером того же дня скончался. По данным СМИ, причиной стал септический шок. Карицкая обещала в своих соцсетях найти виновных.