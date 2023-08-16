"Удалил все песни": фанаты раскритиковали The Killers из-за россиянина на сцене

Группу The Killers освистали на концерте в Грузии за то, что музыканты пригласили на сцену барабанщика из России. В ответ фронтмен коллектива Брэндон Флауэрс вступил в перепалку с публикой. При этом уже после концерта группа извинилась перед слушателями. Что о скандале думают в Госдуме и соцсетях, расскажет Москва 24.

"Не хочу, чтобы это завершилось грязью"

15 августа фанаты освистали американскую группу The Killers во время концерта на стадионе Black Sea Arena в Батуми. Один из зрителей пришел с плакатом, где говорилось, что он очень хочет сыграть на барабанах со своими кумирами. Солист коллектива Брэндон Флауэрс позвал парня на сцену и спросил, откуда он приехал. Услышав, что из России, музыкант не увидел никакой проблемы. При этом Флауэрс спросил у зрителей об их отношении к происходящему.

В ответ некоторые фанаты начали свистеть и ругаться, часть публики в знак протеста даже покинула зал. Группа постаралась не обращать на это внимание и все же сыграла с российским барабанщиком. При этом Флауэрс попытался донести до слушателей, что их реакция неприемлема.





Брэндон Флауэрс солист группы The Killers Одна из вещей, которую мы начали ценить в нашей группе, – то, что она собирает людей всех вместе. Я хочу, чтобы мы отпраздновали это с вами. Мне не хочется, чтобы это завершилось грязью. Я вижу вас как своих братьев и сестер.

Концерт группы The Killers сорвали в Грузии из-за национальности барабанщика

Слова Флауэрса не устроили разгневанных слушателей, которые все равно продолжили показывать пальцы вниз и свистеть. В ответ на это лидер The Killers вступил в перепалку с некоторыми зрителями. "Вы закончили или еще нет? Хочешь ударить меня? Выходи сюда, давай", – прокричал со сцены музыкант.

Однако позднее группа выпустила обращение: в нем коллектив извинился перед теми, кого задело решение позвать на сцену фаната из РФ.



из заявления группы The Killers Дорогой народ Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что изначально публика была не против сегодняшнего участника.

"Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются братьями и сестрами, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения", – говорится в тексте.

"Нормальные грузины так себя не ведут"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 заявил, что не считает инцидент "вопросом жизни и смерти". По его словам, жители Батуми и Грузии в целом зарабатывают огромные деньги на туристах из РФ, за что местное население им очень благодарно.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Рок-тусовка в целом капризна, в ее начале заложен протест. Ее поведение не является показателем общества в целом. А процент "паршивых овец" есть всегда.

"В Грузии сегодня по разным причинам находятся много наших граждан. И больше 95% из них испытывают нормальное человеческое отношение к себе и отвечают тем же", – подчеркнул Хамзаев.

Похожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Москвой 24 он отметил, что в Батуми "нормальное отношение к россиянам".

"Ни один знаменитый грузин, которым гордится его нация, такого поведения себе бы не позволил. <...> Нормальные грузины так себя не ведут. Опасаться ездить туда не надо, а сумасшедшие есть в любой стране", – заявил Милонов.

Многие российские пользователи соцсетей остались в недоумении от поведения грузинских зрителей. Кроме того, комментаторы прямо обвинили свистящих в проявлении нацизма.

"Никакой национальной дискриминации, чистая свобода слова", – саркастично подметил один из них.





пользователь соцсетей Просто напоминаю, что судить о человеке по национальному признаку – это нацизм в словарном его определении.

Однако многие призывают не делать выводов по этой ситуации обо всех жителях страны.

"А причем здесь Грузия? Из-за нескольких десятков гиперактивных идиотов судить о всех гражданах страны – это такое себе", – подчеркнул другой.

При этом некоторых разочаровало решение группы попросить прощения перед освиставшей их толпой.

"Извинился за то, что все люди братья? Ну да, мир сильно изменился. Люди теперь друг другу волки", – добавил один из пользователей.

Дискуссия вокруг концерта развернулась и в зарубежных соцсетях. Многие пользователи продолжают критиковать группу за приглашение на сцену россиянина.

"Я удалил все ваши песни из своей библиотеки", – написал под постом с извинениями комментатор с флагом Украины на аватаре.

"The Killers – вы позор. Мгновенная блокировка", – добавил другой пользователь.

"Вы хоть что-нибудь знаете об истории отношений России и Грузии? Как вам не стыдно!" – сокрушается еще один комментатор.

Однако немало западных фанатов стали защищать своих кумиров от нападок хейтеров.





пользователь с ником raymondduke Не вижу проблемы в том, чтобы сказать, что мы все братья и сестры. Мы вместе живем на одной планете. Странно думать, что мы все не часть одной большой семьи.

Также многие поблагодарили The Killers за попытку объединить конфликтующие стороны с помощью музыки. По их мнению, искусство не должно стоять ниже политики.