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Страны Запада неприкрыто давят на Грузию в вопросе ее диалога с Россией. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают", – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что Москва рассматривает попытки экстерриториального применения антироссийских санкций в качестве вмешательства во внутренние дела суверенных государств и их отношения с другими странами.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов заявил, что большая часть населения Грузии хотела бы развития взаимоотношений с Россией, что объясняется положительными результатами двустороннего сотрудничества.

Он отметил, что против нормализации отношений между Грузией и Россией выступают только сторонники президента Грузии Саломе Зурабишвили, которые являются сторонниками прозападной ориентации.

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