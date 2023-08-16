The Killers извинились за приглашение на сцену русского барабанщика

Фото: thekillersmusic.com

Группа The Killers извинилась перед фанатами из Грузии после инцидента на концерте в Батуми, когда приглашение на сцену российского барабанщика вызвало негативную реакцию у слушателей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию рок-группы в одной из соцсетей.

"Добрые люди из Грузии, мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что изначально публика была не против сегодняшнего участника", – написали музыканты, отметив, что их слова о братстве людей неверно истолковали.

Они извинились перед своими поклонниками за возникшее недопонимание и выразили надежду на то, что в будущем снова смогут выступить в Грузии.

Инцидент произошел накануне. Во время концерта The Killers на стадионе Black Sea Arena в Батуми один из зрителей развернул плакат, на котором сообщил о желании сыграть с группой на барабанах.

Мужчину пригласили на сцену, где выяснилось, что он из России. Солист The Killers Брэндон Флауэрс поинтересовался у зрителей, приемлемо ли для них, что с группой сыграет россиянин. После этого публика начала освистывать группу и покидать арену. Флауэрс же заявил, что все люди братья, и продолжил концерт.



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