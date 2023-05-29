Читатели Le Point раскритиковали украинскую теннисистку Костюк за отказ от рукопожатий

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Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции, передает РИА Новости.

Соболенко обыграла украинку в первом круге "Ролан Гаррос". После матча Костюк не стала пожимать сопернице руку, за что зрители на трибунах освистали ее.

После этого Костюк заявила, что не ожидала такого отношения к себе. По ее словам, болельщикам должно быть стыдно за их поведение. Читателям Le Point, напротив, не понравилось поведение украинки. В комментариях под статьей газеты они начали задаваться вопросом, не существует ли правил хорошего поведения на "Ролан Гаррос", которым должны подчиняться игроки.

"Я понимаю тех, кто мог освистать украинского игрока; fair-play в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила", – написал R. de Thilay.

"Непременным условием является минимальное уважение к своему противнику. В данном случае украинка утратила свои игровые качества, проявив неудобоваримый воинственный характер. Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики", – добавил Beaudevant.

"В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум", – подчеркнул Biglotron.

Пользователь под ником JSC призвал не использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности. С ним согласился читатель под именем puzzle.

"Грустное время, когда люди все смешивают. Спорт должен оставаться собой, а различия, связанные с внешними факторами, такими как войны, идеологии и так далее, должны оставаться в раздевалке", – написал он.

Ранее подобный инцидент произошел с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. В полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) она одержала победу над 12-й ракеткой мира россиянкой Вероникой Кудерметовой.

После окончания матча в Риме украинка пожала руку судье встречи, а затем направилась в раздевалку, проигнорировав россиянку. После она заявила, что в ее действиях нет ничего личного. Причиной стали политические мотивы.