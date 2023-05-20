Украинская теннисистка Калинина объяснила отказ от рукопожатия с Кудерметовой

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Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает "Газета.ру".

По ее словам, здесь нет ничего личного. Причиной стали политические мотивы.

"Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт. Но это еще и политика. В моих действиях нет ничего личного. Но считаю, что делать это неприемлемо", – сказала спортсменка после матча.

Калинина одержала победу над 12-й ракеткой мира Кудерметовой со счетом 7:5, 5:7, 6:2. После окончания матча в Риме украинка пожала руку судье встречи, а затем направилась в раздевалку, проигнорировав россиянку.

Российский теннисист Даниил Медведев 18 мая обыграл спортсмена из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского спортсмена.

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира в Риме. Также теннисист во второй раз прошел в полуфинал "Мастерса" на грунтовом покрытии, до этого он доходил до этой стадии в 2019 году в Монте-Карло.