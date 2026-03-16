Леонардо Ди Каприо стал героем мемов после вручения премии "Оскар"

98-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в ночь на 16 марта. Одни из фаворитов, Тимоти Шаламе и Леонардо Ди Каприо, остались без заветной статуэтки, а Джесси Бакли, напротив, оправдала ожидания поклонников и оказалась лучшей актрисой. Главные события премии – в материале Москвы 24.

Итоги "Оскара"

Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"; режиссер – Пол Томас Андерсон; производство – Warner Bros.

Самая ожидаемая церемония вручения кинонаград – премия "Оскар" –прошла в Голливуде в ночь на 16 марта. Картина "Битва за битвой" победила сразу в шести номинациях, включая главную – "Лучший фильм". Ее режиссер Пол Томас Андерсон стал лучшим режиссером, плюс боевик удостоился наград за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж, а также статуэтку в новой категории – за работу кастинг-менеджеров. Кроме того, Шон Пенн получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, при этом исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо остался без награды.

В свою очередь, приз за лучшую мужскую роль вручили Майклу Б. Джордану за работу в фильме Райана Куглера "Грешники", где он сыграл сразу две роли – братьев Смоука и Стэка. Всего лента взяла четыре награды, в том числе за лучший оригинальный сценарий, саундтрек и операторскую работу.

Ирландская актриса Джесси Бакли победила в номинации "Лучшая женская роль" за работу в фильме "Хамнет: история, вдохновившая "Гамлета". Статуэтка за "Лучшую женскую роль второго плана" досталась Эми Мэдиган ("Орудия").



Фото: кадр из фильма "Франкенштейн"; режиссер - Гильермо дель Торо; производство - Bluegrass Films

Фильм "Франкенштейн"(режиссер Гильермо дель Торо) забрал три награды: за лучший дизайн костюмов, за грим и прически, а также была отмечена работа художника-постановщика.

Картина F1 с Брэдом Питтом получила статуэтку за лучший звук. В свою очередь, "Аватар: Пламя и пепел" удостоился "Оскара" за лучшие визуальные эффекты.

Среди прочего, лучшим иностранным фильмом стала драма режиссера и сценариста Йоакима Триера "Сентиментальная ценность". А лучшим среди анимационных фильмов был признан "Кей-поп-охотницы на демонов", у него же оказалась лучшая песня (Golden).

Среди короткометражек победителями стали игровые работы "Певцы" и "Два человека обмениваются слюной", в категории документального "короткого метра" – "Все пустые комнаты", а анимационного – "Девушка, которая плакала жемчугом".

Платье из перьев и новый мем с Ди Каприо

Фото: AP Photo/Invision/Chris Pizzello

Церемония вручения премии "Оскар" традиционно привлекает внимание не только итогами, но и красной дорожкой. Эффектным нарядом отличилась Деми Мур, выбрав платье необычной формы с множеством крупных черных перьев. Пользователи Сети отметили стройную фигуру актрисы, но в целом наряд оценили противоречиво, сравнив с крылом птицы и даже с попугаем. Намекнула на пернатых и журналист Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

"А вот и Деми Мур в кастомном Gucci. Буквально прилетела на дорожку", – написала интервьюер.

Актриса Эмма Стоун подверглась обсуждению в Сети из-за экстремальной худобы и возможной пластики. Некоторые комментаторы отметили, что знаменитость стала неузнаваема: зрителям показалось, что даже мимика у звезды не та, что раньше.

"Голое" платье Хайди Клум с жемчугом и бисером выглядело не слишком вызывающе, однако в Сети модель раскритиковали за якобы копирование стиля певицы Дженнифер Лопес, которая часто выбирает подобные наряды.

Безусого Педро Паскаля фанаты и вовсе не признали, ведь растительность на лице была его визитной карточкой. Пользователи заявили, что пришлось "дважды перепроверить", он ли это.

"Педро Паскаль без усов выглядит как-то странно, правда?", "Не привык видеть побритого Педро!", "Это не настоящий Педро Паскаль, это клон, как Джим Керри", – высказались комментаторы в соцсетях.

Однако Леонардо Ди Каприо, наоборот, появился на красной дорожке с волосами и усами более темного цвета. Последний атрибут оказался непривычным для фанатов актера и породил множество шуток, в том числе по поводу того, что Лео украл усы у коллеги.

"Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля!", "Лео, верни усы Паскалю и вернись к нам, каким был!" – пошутили пользователи.



Фото: youtube.com/ABC News

Кроме того, Лео вновь стал героем шуток в Сети. Ведущий церемонии комик Конан О’Брайен в начале премии обратился к актеру, назвав его "королем мемов" и предложив создать новый прямо сейчас. Камера показала лицо Ди Каприо, а на экране появилась подпись TFW you didn’t agree to this ("Когда ты на это не соглашался"). Мем быстро распространился в соцсетях.

В свою очередь, Тимоти Шаламе стал предметом шуток сразу по нескольким причинам. Во-первых, как и у коллег, его подвели усы – некоторые комментаторы сочли их форму нелепой. Во-вторых, за белый костюм русскоязычная аудитория нарекла актера "женихом". А в-третьих, ведущий О’Брайен и вовсе прямо со сцены пошутил над тем, что актер недавно оказался на грани отмены из-за резких слов по поводу оперы и балета.

"Сегодня вечером меры безопасности чрезвычайно строгие... Мне сказали, что есть опасения по поводу нападений со стороны как оперного, так и балетного сообщества", – заявил комик.

Одним из самых трогательных моментов на красной дорожке стало появление звезды "Эйфории" и "Грозового перевала" Джейкоба Элорди. Он пришел вместе с мамой Мелиссой. Ранее, в шоу Джимми Киммела в январе 2026-го актер заявил, что еще в 15 лет пообещал ей взять с собой на "Оскар", потому что она всегда в него верила.

