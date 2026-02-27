Сериал "Аутсорс" с Иваном Янковским стал номинантом на кинопремию "Ника"

Стали известны номинанты на престижную российскую кинопремию "Ника" – список опубликован на официальном сайте. В него вошли Константин Хабенский, Юра Борисов и Сергей Безруков, а также Юлия Снигирь и Светлана Крючкова. Подробности – в материале Москвы 24.

Борисов, Хабенский, Безруков

Фото: кадр из фильмов: "Пророк. История Александра Пушкина"; режиссер – Феликс Умаров; производство – Централ Партнершип; "Здесь был Юра"; режиссер – Сергей Малкин; производство – Bosfor Pictures; "Август"; режиссер – Никита Высоцкий; производство – Дирекция кино

Организаторы российской кинопремии "Ника" опубликовали список номинантов этого года. В категории "Лучшая мужская роль" заявлены Юрий Борисов за работу в фильме "Пророк. История Александра Пушкина", Константин Хабенский за драмеди "Здесь был Юра" и Сергей Безруков за ленту "Август".

За победу в номинации "Лучшая женская роль" будут бороться Юлия Снигирь ("Мой сын"), Дарья Екамасова ("Ганди молчал по субботам") и Светлана Крючкова ("Двое в одной жизни, не считая собаки").

Кроме того, Даниил Воробьев ("Август"), Сергей Гилев ("Пророк"), Владимир Машков ("В списках не значился"), Софья Гершевич ("Лермонтов"), Елена Лядова ("Чистый лист") и Анна Чиповская ("Пророк") номинированы за роли второго плана.

На звание лучшего режиссера претендует Сергей Члиянц ("Ветер"), Бакур Бакурадзе ("Лермонтов") и Феликс Умаров ("Пророк. История Александра Пушкина"). Эти три картины также заявлены в номинации "Лучший игровой фильм" наряду с лентами "Август" и "Здесь был Юра".

Лучшим сериалом может быть признан "Аутсорс", "Бар "Один звонок", "Дыши", "Константинополь", "Подслушано в Рыбинске" и "Хроники русской революции".

Лучшими сценаристами могут стать Юрий Арабов и Евгений Водолазкин ("Авиатор"), Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"), Петр Луцик и Алексей Саморядов ("Ветер").

В операторской номинации за победу будут бороться Данила Горюнков ("Ветер"), Михаил Хасая ("Пророк"), Павел Фоминцев ("Лермонтов").

Помимо перечисленных, будут представлены категории для режиссеров монтажа, звукорежиссеров, композиторов, художников, в том числе по костюмам. Также будут объявлены победители в номинациях "Лучший неигровой фильм", "Лучший анимационный фильм" и "Открытие года", в которой заявлены режиссеры.

Церемония вручения премии состоится 23 марта в Театре им. Моссовета в Москве.

Триумфаторы прошлой церемонии

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

В 2025-м одним из триумфаторов 38-й церемонии вручения премии "Ника" стал Юра Борисов за работу в фильме "Кончится лето". Актер посвятил награду своей супруге Анне Шевчук, с которой вместе учился в театральном институте, отметив, что это их общая победа.

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" с Борисовым разделил Евгений Цыганов: он получил статуэтку за работу в экранизации романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Однако он тоже сделал благородный жест и отказался от победы в пользу своей супруги, Юлии Снигирь, которая сыграла в картине Маргариту.

Актер так поступил, потому что победившая в категории "Лучшая женская роль" за работу в "Мастере и Маргарите" Юлия тоже отказалась от своей статуэтки, отдав ее коллеге Марианне Шульц.

"По странному стечению обстоятельств, она даже не попала в шорт-лист. Но мне до нее еще расти и расти", – объяснила свой поступок Снигирь.

Лучшим игровым фильмом был назван "Мастер и Маргарита". Картина получила награды во всех семи категориях, в которых была заявлена.

Кроме того, в 2025-м была впервые вручена статуэтка в новой номинации "Лучший сериал": им стал "Плевако".