Что известно об атаке украинских дронов на Москву

Утром 30 мая Москву атаковали восемь украинских беспилотников, все дроны удалось ликвидировать. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

Атака отбита

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Киевский режим запустил в сторону Москвы восемь беспилотников самолетного типа, все они были ликвидированы, сообщили в Минобороны РФ. Три аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы, благодаря чему они потеряли управление и отклонились от намеченного курса. Еще пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в Подмосковье.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, целью "предпринятой Киевом террористической атаки беспилотниками были гражданские объекты Москвы".

Три БПЛА врезались в жилые дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной и улице Атласова в ТиНАО. Все здания получили незначительные повреждения. Жертв нет, серьезно пострадавших – тоже, двум жителям оказали помощь на месте, сообщил Сергей Собянин. Жильцы нескольких подъездов были эвакуированы, им уже разрешили вернуться в свои дома.





Сергей Собянин мэр Москвы Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

В Подмосковье инциденты с беспилотниками произошли в полукилометре от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Кроме того, поиски фрагментов дрона велись на территории деревни Павлово-1 в Истре. Повреждений дорог в Подмосковье из-за атаки БПЛА нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росавтодора. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал население соблюдать спокойствие и заверил, что все экстренные службы выполняют свою работу.

Все аэропорты столичного региона работают в штатном режиме, подчеркнули в Росавиации. В свою очередь, Следственный комитет выясняет все обстоятельства падения дронов, заведено уголовное дело по статье "Теракт".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти не имеют "прямого отношения" к атаке дронами российской столицы.

Евросоюз призывает Россию не использовать произошедшее как "предлог для эскалации", заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



В свою очередь, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани осудил атаку БПЛА на Москву. Он отметил, что "поставки киевскому режиму все более современного и дальнобойного оружия приближают мир к хаосу".

"Сказали: у вас пожар"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сосед москвички, чья квартира в доме на Ленинском проспекте пострадала от инцидента с украинским беспилотником, сообщил, что услышал сильный грохот примерно в 05:00. Не заметив на улице ничего подозрительного, мужчина снова лег спать.

"Минут через 20 в домофон позвонил охранник, попросил еще раз посмотреть фасад: "У вас все целое?" Я удивился. Да, говорю. И тут появился сильный запах керосина. Прямо до рези в глазах. Потом уже мне сказали, что в дом врезался беспилотник", – вспоминает житель дома.

По словам мужчины, в пострадавшей квартире живет молодая девушка, у которой минувшей ночью остались две подруги. Беспилотник врезался в другую комнату, все находящиеся внутри даже не проснулись, утверждает очевидец.





житель дома на Ленинском проспекте, где произошел инцидент с украинским беспилотником Охранник их разбудил. Начали выводить людей – буквально в течение 15 минут четыре этажа над четырнадцатым и четыре снизу были эвакуированы.

Один из жителей пострадавшего дома на Профсоюзной улице рассказал Москве 24, что также услышал громкий звук около 05:00, но не придал этому значения. Примерно через час в его дверь постучались пожарные.

"Сказали: "У вас пожар, соберите документы, выходите". Там школа находится, эвакуационный пункт. Там нас и накормили, и напоили. Все как надо сделали", – поделился он.

В свою очередь, столичная прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов. Представителей СМИ и блогосферы предупредили об административной и уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации под видом достоверной.

Кроме того, на фоне многочисленных фото и видео работы системы ПВО по украинским дронам многие эксперты призывают ввести уголовную ответственность за распространение в Сети подобных кадров.

По словам военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, такая съемка повышает риск раскрыть противнику информацию о местонахождении оружия.

"Снимая системы ПВО на позиции, вы выдаете противнику дислокацию этих средств, и по ним противник может нанести удар. Тогда ПВО не смогут защитить вас, ваши семьи и ваш город. Тогда вы будете подвергнуты самоубийственной атаке со стороны врага", – заявил эксперт.

"Демонстрируют свое бессилие"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Владимир Путин получал всю информацию о налетах беспилотников на Москву в режиме реального времени, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в планах российского лидера нет специального обращения в связи с произошедшим, угрозы для жителей столичного региона нет.

По его словам, все ведомства в сложившейся ситуации действовали эффективно, система ПВО тоже отработала хорошо. При этом сведений, откуда были запущены дроны, пока нет, подчеркнул представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье.

В свою очередь, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков посчитал налет украинских дронов "актом бессилия" киевского режима. Москве будет чем на это ответить, обратил внимание сенатор.

"Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", – сказал Цеков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал атаку Москвы украинскими БПЛА "актом устрашения". По его словам, необходим подробный анализ, что это были за аппараты, откуда и как они летели. Это нужно, чтобы разработать меры борьбы в таких ситуациях и противодействовать панике среди жителей, заключил депутат.