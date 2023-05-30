Эксперт заявил, что Киев атаковал Москву ранее неизвестными дронами

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Украина использовала дроны нового типа в сегодняшней атаке на Москву. Они выполнены по схеме "утка". Об этом авиационный эксперт Алексей Рогозин сообщил РИА Новости.

Он отметил, что в подобных беспилотниках горизонтальное оперение самолета находится перед крылом. Возможной причиной использования дронов такого типа может быть стремление повысить их грузоподъемность. Рогозин отметил, что подобные аппараты использовались 26 мая во время атаки на Краснодар, но на фронте замечены не были.



По оценке эксперта, размах крыла таких беспилотников – не меньше четырех метров, у них есть двигатели внутреннего сгорания, дальность может достигать 1 000 километров, что позволяет запустить их с подконтрольных Киеву территорий. Стоить такой дрон, по мнению Рогозина, может 200 тысяч долларов.

Также о дронах нового типа рассказал радиостанции "Комсомольская правда" разработчик беспилотников Сергей Товкач. По его мнению, дроны по типу "утка" могут преодолевать расстояния в несколько сотен километров, запускать их могли не со стороны Украины, а со стороны Калуги.

Как отмечает разработчик, ранее Украина использовала китайские беспилотники типа "Мигун-5", которые имеют слабую для задач точечной атаки аэродинамическую схему. Аппараты, которые были применены сегодня, несут крупные заряды.

Защиту от подобных налетов Товкач посоветовал предоставить специалистам. Они же, по его мнению, смогут по камерам и радарным логам понять, откуда дроны были запущены.Также эксперт отметил, что беспилотники становятся более стойкими и адаптируются к методам защиты.

30 мая беспилотные летательные аппараты попали в жилые дома на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте в Москве. В домах имеются повреждения. Сергей Собянин сообщил, что на месте работают экстренные службы.

В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей сохранять спокойствие.