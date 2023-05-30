В Росавиации рассказали, что московские аэропорты работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, сообщили в Росавиации. Там рассказали, что по состоянию на 08:00 все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения работают без особенностей.

ТАСС со ссылкой на представителей трех аэроузлов сообщает, что столичные аэропорты Внуково, Домодедово и находящийся рядом с Москвой Жуковский работают штатно.

В Домодедово заявили, что беспилотников в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме – взлет и посадка воздушных судов производится по расписанию. Во Внуково и Жуковском также сообщили, что работают в штатном режиме. В пресс-службе последнего добавили, что в воздушной зоне аэропорта происшествий не зафиксировано.

Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая после атаки беспилотников разрушения получили несколько зданий в Москве. По словам мэра, в результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников на подлете к Москве. Он попросил жителей, которые слышали звуки взрывов, сохранять спокойствие.