Песков заявил, что Путин оперативно получал информацию об атаке БПЛА на Москву

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Владимир Путин получал доклады об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье в режиме реального времени, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, сегодня рабочий день совсем рано начался у президента", – рассказал он.

По словам официального представителя Кремля, Путин получал данные о произошедшем от Минобороны РФ, Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также от МЧС РФ.

Ранее Песков заявлял, что угрозы жителям Москвы и Подмосковья из-за атаки беспилотников нет. Он добавил, что обращение Путина к россиянам из-за случившегося пока не планируется.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаковать БПЛА объекты Москвы и области. По информации ведомства, Киев совершил атаку восемью беспилотниками, все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве рассказал Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения. Серьезно пострадавших в ходе происшествия не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

Воробьев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он сообщил, что все БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

