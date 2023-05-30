Территорию у деревни Павлово-1 в Истре обследуют на предмет падения фрагментов БПЛА

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Территория в районе деревни Павлово-1 в городском округе Истра в Подмосковье обследуется на предмет падения мелких фрагментов БПЛА, сообщила глава муниципального образования Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.

По ее словам, все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме.

Она также призвала жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и области. По информации ведомства, Киев совершил атаку восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Собянин пояснил, что они смогут вернуться в дома после завершения мероприятий.

Как позже сообщил мэр, серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он сообщил, что все БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

