Картаполов назвал атаку беспилотников на Москву актом устрашения

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Атака беспилотников на столичный регион рассчитана на то, что среди населения поднимется волна паники, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, российские власти не должны этого допустить. Депутат призвал провести тщательный анализ, выяснить, что это были за беспилотники, откуда они летели и как летели. Он подчеркнул, что это нужно для того, чтобы выработать необходимые меры противодействия и недопущения паники.

"Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", – сказал Картаполов.

Он объяснил, что атаку удалось реализовать из-за того, что Россия – очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал атаку дронов на Москву "новой реальностью, которую предстоит осознать". По его словам, атаки украинских диверсантов будут нарастать, в связи с чем необходимо значительно усиливать меры обороны и безопасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и области. По информации ведомства, Киев совершил атаку восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве сообщил Сергей Собянин. По его словам, в результате происшествия несколько зданий получили разрушения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Собянин пояснил, что они смогут вернуться в дома после завершения мероприятий.

Как позже сообщил мэр, серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал горожан соблюдать спокойствие. Он сообщил, что все БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

