В Киеве заявили, что украинская сторона не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Украина не имеет прямого отношения к атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"К атакам отношения прямого, конечно же, не имеем", – сказал Подоляк.

Утром 30 мая несколько БПЛА атаковали ряд зданий в Москве. Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия несколько зданий получили повреждения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Позже Собянин сообщил, что никто из граждан серьезно не пострадал. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

В министерстве обороны РФ заявили, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками. Следственный комитет РФ организовал проверку.

