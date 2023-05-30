Сенатор Цеков назвал атаку дронов на Москву актом бессилия киевского режима

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Атака беспилотников в Москве демонстрирует бессилие киевского режима, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, слова которого приводит РИА Новости.

"Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции", – высказался он.

По его мнению, российская сторона может в разы сильнее ответить на подобные действия.

В свою очередь, сенатор Наталия Косихина отметила в беседе с агентством, что профессионализм оперативных и экстренных служб не даст злоумышленникам добиться своей цели. Она уверена, что уже имеющийся опыт противостояния аналогичным атакам позволит избежать серьезных разрушений.

"Соответствующие ведомства обязательно дадут оценку действиям, найдут и строго накажут по закону тех, кто занимается циничными и безнравственными действиями по атаке на мирное население", – резюмировала она.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев совершил атаку на столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

О происшествии рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий получили разрушения. Он также уточнил, что серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было, за помощью к медикам обратились два человека.

СК РФ организовал проверку. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять под контроль расследование обстоятельств атак дронов.

