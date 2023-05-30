Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:44

Происшествия

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение ложной информации

Фото: 123RF/mistervlad

Столичная прокуратура выявила в соцсетях фейки об обстоятельствах атаки дронов на Москву, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Представителей СМИ и блогосферы предупредили об административной и уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

В связи с этим надзорное ведомство попросило руководствоваться только официальными источниками информации и воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки БПЛА по объектам в Москве. По информации ведомства, Киев совершил атаку на столицу восемью беспилотниками. Все они были сбиты.

Три из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять БПЛА ликвидировали в Подмосковье с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

О происшествии рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий получили разрушения. Он также уточнил, что серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было, за помощью к медикам обратились два человека.

СК РФ организовал проверку. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокуратурам Москвы и Московской области взять под контроль расследование обстоятельств атак дронов.

Минобороны РФ заявило, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками

Читайте также

происшествия

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика