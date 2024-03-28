Общее горе: как звезды шоу-бизнеса помогают пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Голливудский актер Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Он пожелал им выздоровления и поблагодарил врачей за работу. Рассказываем, как еще звезды поддерживают пострадавших и родственников погибших.



"Молодец, мужик!"

Фото: vk.com/Минздрав России

27 марта голливудский актер и продюсер Стивен Сигал навестил трех пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", которые проходят лечение в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова.

Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, поблагодарил врачей за работу, пожелал пациентам выздоровления и назвал произошедшее "ужасной трагедией", сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.



Стивен Сигал голливудский актер и продюсер Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их.

Пользователи Сети высоко оценили поступок актера, отметив, что пациентам сейчас очень нужны положительные эмоции.

"Если бы ко мне пришел Стивен, то я на поправку пошел бы гораздо быстрее. Любимый актер моей молодости! И любит Россию", – написал Александр Бодров.

"Людям нужно забыть поскорее произошедшее и набираться положительных эмоций. Именно поэтому к детям приезжают всякие звезды, игравшие супергероев, а ко взрослым приезжают кумиры из детства 1980–1990-х", – уверен Алексей Достанков.

"Молодец, мужик! Нашел время поддержать тех, кому это действительно необходимо", – добавил Станислав Карпухов.

"В семье чужого горя не бывает"

Фото: РИА Новости/пресс-служба ФРК "Ева"/Дмитрий Строц

Трагедия в "Крокусе" объединила всю страну: тысячи людей сдали кровь для пострадавших в теракте, культурные учреждения, в том числе Московский зоопарк, пожертвовали выручки семьям раненых. Не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса.

В воскресенье, 24 марта, когда в России был общенациональный траур, многие знаменитости возложили цветы у стихийного мемориала возле "Крокуса". Среди тех, кто приехал почтить память погибших, были Сергей Лазарев, Дима Билан, Тимати, актриса Юлия Пересильд с дочкой Анной, Валерия и Иосиф Пригожин и другие.

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожертвовала пострадавшим два миллиона рублей через благотворительный счет Российского Красного Креста.



Ольга Бузова певица, телеведущая Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! Показываю вам для того, чтобы вы видели, что фонд реальный и это не обман.

Артистка также призвала своих поклонников помочь жертвам теракта и их семьям. Она отметила, что сумма не имеет значения, поскольку сейчас важна любая помощь.

Оказать финансовую поддержку также решили Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева), Егор Крид, Ирина Дубцова, Наталья Подольская и многие другие.

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) перевел в помощь пострадавшим пять миллионов рублей и выпустил песню "Реквием" в память о погибших. Кроме того, музыкант заявлял, что готов оплатить похороны погибших и лечение пострадавших.

"Все мы одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает", – заявил тогда певец.

В целом, по данным на 25 марта, на помощь родственникам погибших и пострадавших уже удалось собрать более одного миллиарда рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после происшествия.

Группа "Пикник", перед выступлением которой и произошла трагедия, провела благотворительный концерт в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге 27 марта. Перед выступлением лидер коллектива Эдмунд Шклярский объявил минуту молчания, а из программы убрали все веселые песни. Группа пообещала направить все собранные средства раненым и семьям погибших.

В свою очередь, 28 марта стало известно, что российские артисты представили альбом "Голос мой услышь": он включает в себя 12 песен Муслима Магомаева. Доходы от стриминга и прослушивания будут направлены пострадавшим.



пресс-релиз соцсети "ВКонтакте" Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм. В альбоме использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания.

В частности, в записи участвовали Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, группы "Любэ" и "Три дня дождя", Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.