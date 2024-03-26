Более 24 тыс человек из 86 регионов РФ сдали кровь для пострадавших в "Крокусе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Донорские пункты 86 регионов России за три дня приняли более 24 тысяч человек, желающих сдать кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова. Ее слова передает ТАСС.

Таким образом, они заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы. Только в Москве и области за три дня заготовлено свыше 4,2 тысячи литров крови и 279 литров плазмы.

Накануне сообщалось, что за прошедшие выходные жители столицы сдали свыше двух тонн крови для пострадавших в теракте.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, несмотря на достаточное количество резервной крови в медучреждениях Москвы, все выходные к пунктам сдачи крови приходили люди до позднего вечера. Как она утверждает, в общей сложности количество желающих стать донорами достигло семи тысяч человек.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.