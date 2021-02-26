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Очевидцы рассказали подробности взрыва пристройки к жилому дому в Нижнем Новгороде

"Оконные рамы повылетали": подробности взрыва кафе в Нижнем Новгороде
происшествия регионы

В Нижнем Новгороде утром 26 февраля прогремел взрыв. По предварительным данным, на цокольном этаже пристройки к жилому дому взорвался бытовой газ. В результате происшествия три человека пострадали. Рассказываем, что говорят очевидцы о ЧП.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Взрыв и пожар

Около 9 часов утра 26 февраля в Нижнем Новгороде в пристройке к жилому дому, где находился суши-бар, прогремел мощный взрыв. По данным МЧС, на цокольном этаже на Мещерском бульваре произошел хлопок бытового газа, после чего часть здания обрушилась и начался пожар.

В результате происшествия площадь обрушения составила 200 квадратных метров, объем завала составляет 576 кубометров. Строение дома не повреждено.
пресс-служба ГУ МЧС по региону

Взрывная волна разбила стекла у проезжавшего мимо троллейбуса, а также повредила несколько недалеко стоящих автомобилей. Одной из версией происшествия на данный момент является неисправность газового оборудования.

В результате ЧП пострадали три человека: мужчина 1978 года рождения, который был доставлен в травмпункт, и две женщины. Одна из них получила серьезные ожоги, ее срочно госпитализировали. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. По их данным, людей под завалами больше нет. Всего из здания эвакуировано 68 человек.

Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков рассказал журналистам, что дом, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован.

Сейчас на месте работают газовые службы, Росгвардия, наша лаборатория, чтобы понять причину произошедшего. Говорить о том, что это чисто газ, у нас нет оснований. Это все будет проверено.
Валерий Синьков
начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области

При этом владелец суши-бара также утверждает, что газа в его заведении якобы не было. "У нас газа в кафе не было, и взорвалось не у нас, мы являемся пострадавшими", – заявил он в своем Instagram.

Власти Нижнего Новгорода, в свою очередь, пообещали оказать помощь пострадавшим, а также временно разместить эвакуированных жителей.

"Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры", – сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Пожар начался в жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва

"Наш дом тряхануло через две остановки"

Местная жительница Мария рассказала Москве 24, что живет в двух остановках от дома, где произошло ЧП, но даже на таком расстоянии почувствовала взрывную волну.

В момент взрыва собиралась по делам. И это был именно взрыв, а не хлопок, так как через две остановки наш дом так тряхануло.
Мария
жительница Нижнего Новгорода

По словам жителя пострадавшего дома Александра, взрыв был такой силы, что он упал с кровати. Кроме того, в квартире у мужчины вылетели оконные рамы.

"Я принял таблетки и лег отдыхать, и в этот момент – взрыв. Меня с кровати снесло, я выскочил, смотрю – у меня рамы повылетали в большой комнате и на кухне. Я позвонил в управление МЧС, мне сказали, что все управление выехало на место, поэтому идите спускайтесь. Потом объявили по громкоговорителю, чтобы покинули все дом", – рассказал он интернет-изданию NN.RU.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Еще один житель дома Игорь поделился, что у него, помимо квартиры, в этом здании было коммерческое помещение.

Я в момент взрыва в квартире был, взрыв был сильным... В коммерческом помещении выбило дверь, а в доме решетка и все двери открылись от взрывной волны.
Игорь
житель дома

Жительница шестого этажа также рассказала, что в первые минуты после ЧП было ощущение, что где-то сложился дом.

"Жуткий взрыв – и полетела пыль монтажная... Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки, идет дым... Сначала не горело ничего, просто все лежало, а потом – пожар, пошел дым и заполонил все этажи", – отметила она.

Женщина добавила, что от взрыва у нее сильно пострадал автомобиль, который стоял во дворе дома.

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