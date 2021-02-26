Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Спасатели извлекли женщину из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, сообщает ТАСС.

Пострадавшей с ожогами на месте оказали первую помощь. В дальнейшем ее доставят в профильное медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадал мужчина 1978 года рождения, он доставлен в травмпункт, а также женщина, личность которой устанавливается.

Также ведутся поиски еще одной женщины. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

Взрыв с последующим возгоранием произошел утром в пятницу в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя следственного управления СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты, спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

