12:51
Фото: ТАСС/Михаил Солунин
Спасатели извлекли женщину из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, сообщает ТАСС.
Пострадавшей с ожогами на месте оказали первую помощь. В дальнейшем ее доставят в профильное медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадал мужчина 1978 года рождения, он доставлен в травмпункт, а также женщина, личность которой устанавливается.
Также ведутся поиски еще одной женщины. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.
Взрыв с последующим возгоранием произошел утром в пятницу в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя следственного управления СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты, спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме
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