Очевидцы рассказали о ситуации с лесными пожарами в Турции

В Турции на территории некоторых провинций бушуют лесные пожары. Среди них в том числе и популярная у отдыхающих Анталья. При этом турецкие власти уверяют, что места, где находятся отели и другие туристические объекты, вне опасности. Рассказываем подробности, а также стоит ли отказываться от поездки в Турцию.



Продолжают бороться с пожарами

В июле на территории Турции установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров в некоторых районах поднимались выше 48 градусов. На фоне этого в стране начались лесные пожары. Сейчас борьба с огнем продолжается в четырех регионах. В частности, в районах Каш, Кемер и Ташаыл в Анталье, а также в провинциях Маниса, Кахраманмараш и Хатай. В последней, по данным СМИ, огонь подобрался вплотную к жилым домам.

Непростая ситуация наблюдается и в районе Кемера. По данным турецкого правительства, пожар там начался 24 июля примерно в 21:00 и до сих пор продолжается. За это время выгорело 180 гектаров леса. Огонь тушат с земли и воздуха. При этом местные власти уверяют, что пожары не угрожают туристическим объектам.





генконсульство РФ в Анталье На текущий момент по заверениям властей огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма.

Вместе с тем в генконсульстве РФ в Анталье предупредили, что во время стихийного бедствия туристам лучше отказаться от прогулок в горной и лесной местности. Им по возможности рекомендуется оставаться на территории отеля. В дипмиссии также уточнили, что обращения от россиян по поводу пожаров носят единичный характер.



"Все хуже и хуже"

Очевидцы рассказали о лесных пожарах в Турции

Несмотря на сложную обстановку, путешественники продолжают отдыхать на побережье Кемера. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал турист Сергей.





Сергей турист Буквально вчера в 10 часов вечера я увидел первый очаг возгорания и уже сегодня площадь пожара поражает своими масштабами. Все усиливается из-за сильного морского ветра, огонь разгорается. Сейчас привлечено очень много авиации, тушат самолетами, вертолетами, но ситуация, как понимаю, с каждом разом все хуже и хуже.

По его словам, с пляжа виден огонь, на побережье распространяется дым. При этом паники нет, люди отдыхают, купаются.

Не мешает туристам и пожарная техника, которая постоянно летает над побережьем. "В 6 утра, уже когда посветлело, начала работать воздушная пожарная техника. Летало по пять-семь вертолетов и самолетов в минуту. Очень активно тушился очаг возгорания", – рассказала телеканалу Москва 24 очевидец Наталья.

Жительница Кемера Янина сообщила в своих соцсетях, что местные жители также спокойны и не собираются покидать свои дома.





Янина жительница Кемера Примерное место возгорания – у трассы Гейнюка на подъезде к Кемеру, в 10 километрах от него. Оттуда идет очень много дыма. Вертолеты летают, благо от моря совсем недалеко и им не приходится делать большой круг, чтобы набрать воды. При этом в нашем поселке Асланбуджак спокойно, люди занимаются спортом, народ купается на море, все как всегда.

По прогнозам метеорологов, аномальная жара задержится в Турции до конца недели. Причем наиболее неблагоприятными по температурному режиму окажутся 26 и 27 июля. Не исключено, что на западе, юге и в центральной части страны воздух прогреется до 40–45 градусов.



Туры не отменяются?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заверил, что угроз для туристов нет. "Никаких рекомендаций, запретов со стороны российских властей, курирующих туристическую отрасль, нет", – пояснил он.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Со стороны Турецкой республики тоже есть информация, что путешественникам ничего не угрожает. Пожары находятся в удалении от отелей, и туристы спокойно продолжают отдых в гостиницах.

Отечественные туроператоры не наблюдают отказов от брони и покупок путевок в Турцию. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его словам, лесные пожары давно стали сезонным явлением, которое не пугает путешественников.

"Туристов уже не удивить, что в ряде близлежащих к курортам районов полыхают горные массивы. Туроператорам поступают обращения: насколько безопасно и комфортно туристам проводить свой отдых? Но на текущий момент никакой информации об аннуляциях или снижении объемов бронирования на турецком направлении в АТОРе не фиксируют", – рассказала Мурадян.

В свою очередь, глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Мехмет Акбаба также заверил, что отдыхать в Кемере сейчас безопасно.





Мехмет Акбаба глава регионального представительства Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Пожар начался в горах за отелями, его активно тушат. Из-за сильного ветра огонь распространяется, но не к отелям, а к горам, что чуть осложняет тушение, на данный момент пожар далеко от мест размещения туристов. Туристы продолжают отдых, играют в волейбол, купаются в море. Безусловно, они интересуются обстановкой, смотрят на пожары, но и мы отслеживаем ситуацию.

По его словам, представители TÜRSAB встречались с пожарными во вторник и получили от них сведения о происходящем.

