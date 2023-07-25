Лесной пожар разгорелся на юго-востоке Турции

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар разгорелся в провинции Хатай на юго-востоке Турции, сообщает РИА Новости. С огнем борются два самолета и девять вертолетов.

По данным местных СМИ, огонь подобрался вплотную к жилым домам. В Хатае воздух прогрелся до 37 градусов. Сильная жара также установилась в Кемере. Там возникший пожар не удается потушить уже более 18 часов. На место ЧП вылетел министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

По информации властей, площадь пожара составляет более 120 гектаров, в тушении участвуют 1 050 пожарных, 12 вертолетов и несколько самолетов. За минувшие сутки самолеты МЧС России сбросили более 118 тонн воды на пожары в районе турецких городов Чанаккале и Чешме.

Накануне специалисты ведомства ликвидировали очаги пожара в районе населенного пункта Акхисар провинции Маниса. Синоптики предупреждают, что Турцию ожидает еще как минимум одна неделя аномальной жары с температурами выше 40 градусов.

Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов по возможности не покидать территорию отелей и воздержаться от индивидуальных прогулок по лесной и горной местности из-за лесных пожаров, бушующих в республике.

В консульстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и контактируют с местными туроператорами и властями. Там добавили, что обращения от граждан России, находящихся в консульском округе, носят единичный характер. С ними общаются через линию экстренной связи, предоставляя информацию о текущей ситуации и мерах, которые принимают власти.

При этом турецкие власти заявили, что пожары не угрожают объектам массового туризма и отелям. В генконсульстве напомнили, что в курортной зоне Антальи и Муглы с середины месяца установилась аномальная жара, в некоторых районах температура составила 48–50 градусов.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Пожары в Кемере полыхают в опасной близости от отелей, где отдыхают в том числе русские туристы.

Россия отправила на помощь Турции два самолета-амфибии МЧС РФ. За последние сутки они смогли совершить 6 сливов, сбросив 54 тонны воды на горящие леса.

Лесные пожары охватили несколько турецких провинций