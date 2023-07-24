Что известно об атаке украинских БПЛА на Москву

Утром 24 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Все дроны были уничтожены. Жертв и пострадавших удалось избежать, при этом два здания получили повреждения. Как налет БПЛА прокомментировали в Москве и Киеве и что увидели очевидцы событий – в материале Москвы 24.

Атака отбита

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два беспилотника атаковали Москву примерно в 04:00, аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве инцидент назвали "террористической атакой". Серьезных разрушений и пострадавших нет, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из дронов разрушил остекление двух верхних этажей бизнес-центра на проспекте Лихачева. Рядом находится один из крупных строительных гипермаркетов, он не получил серьезных повреждений. При этом магазин временно не работает, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой сети.

Из-за второго БПЛА пострадала крыша здания на Комсомольском проспекте, от взрыва также выбило несколько окон в соседних домах. Жителям максимально быстро помогут устранить последствия инцидента, отметил Собянин.

"Украинская правда" со ссылкой на источник в сфере безопасности и обороны страны сообщила, что атака Москвы беспилотниками была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины. В свою очередь, официальный Киев также прокомментировал произошедшее: глава Минцифры страны Михаил Федоров заявил в своем телеграм-канале, что подобных налетов "будет больше".

Кроме столицы, утром 24 июля украинские дроны долетели и до Крыма – по территории региона выпустили 17 беспилотников. Из них 14 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего 11 аппаратов упали в Черное море, еще 3 – на территорию полуострова. Кроме того, 3 из 17 дронов уничтожены с помощью ПВО. После атаки никто не пострадал, заявили в Минобороны РФ.

"Вышел на улицу – панели летят"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидец атаки украинского БПЛА на бизнес-центр на проспекте Лихачева рассказал телеканалу Москва 24, что поначалу громкому хлопку вообще не придали никакого значения.

"Произошел взрыв, хлопок. На это изначально никто не обратил внимания. Впоследствии возгораний не было, начали подъезжать скорые, пожарные", – поделился мужчина.

Другая жительница района отметила, что после взрыва все вокруг затряслось.





очевидец инцидента с украинским БПЛА на проспекте Лихачева Где-то в 03:35 грохот услышали, землетрясение будто.

Один из работников бизнес-центра добавил, что в момент инцидента в здании были люди. Слова очевидца опубликовал телеграм-канал "RT на русском".

"Взрыв, хлопок, вышел на улицу, смотрю – сэндвич-панели летят. Нас всех эвакуировали сразу. Потом уже сказали, что, может быть, это беспилотник. Пострадавших нет, у нас все прошло нормально. У нас в офисе наверху семь человек было", – подчеркнул он.

Очевидцы атаки БПЛА на Комсомольском проспекте также вначале услышали громкий хлопок.

"Первое, что подумал, – может, гром? Но когда увидел чистое небо, понял – что-то случилось", – рассказал местный житель телеканалу Москва 24.





очевидица инцидента с украинским БПЛА на Комсомольском проспекте Примерно в 03:30 я услышала громкий взрыв. Поняла, что это бомба. Через 10 минут вышла на улицу, потом увидела, как подъезжают скорая, разные службы.

По словам девушки, после взрыва из ближайших домов начали выходить жильцы. От удара БПЛА вылетели витрины магазинов, добавила она.

Реакция Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Меры противовоздушной защиты столицы принимаются – об этом говорит нейтрализация всех атаковавших город беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Вы знаете, что эти сегодняшние беспилотники были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются. Что касается развития системы защиты, обеспечения ее более интенсивной работы – это вопрос к министерству обороны.

На вопрос, будет ли ответ РФ на атаку украинских дронов на Москву, Песков ответил, что СВО продолжится до достижения всех ее целей. По словам представителя Кремля, налеты БПЛА в последнее время участились. Все, кто отвечает за безопасность в регионах, начеку, необходимые меры принимаются, указал Песков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале связал атаки ВСУ на гражданские объекты с неудачами в ходе украинского контрнаступления. В такой ситуации Киеву нужны "информационные победы", пусть даже "дутые и иррациональные", подчеркнул он.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Поэтому бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем.

"И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", – написал Медведев.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала налет беспилотников на Москву "актом международного терроризма". А глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем телеграм-канале подчеркнул, что российские войска радиоэлектронной борьбы достойно держат оборону не только в зоне СВО, но и на всей территории РФ.

