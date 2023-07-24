Медведев призвал в ответ на действия Киева выбирать для ударов "нестандартные цели"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал в ответ на действия Киева выбирать для российских ударов нестандартные цели. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что ВСУ все чаще выбирают для своих ударов мирные, гражданские цели. Он призвал всех быть к этому готовыми.

"Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", – заявил Медведев.

По его словам, у противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления, поэтому ему нужны информационные победы. Как заметил политик, удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы.

"Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение", – заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о демонстрации того опыта, что террористам нельзя противостоять международными санкциями, запугиванием или увещеваниями, они понимают лишь язык силы. Вместе с этим зампред СБ призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований".

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