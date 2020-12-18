Губернатор Подмосковья потребовал закрыть входы в пещеры Сьяны

В четверг, 17 декабря, в пещерах Сьяны в Подмосковье пропала туристическая группа из 10 человек, восемь из которых – дети. К счастью, их нашли живыми. Рассказываем, при каких обстоятельствах юные туристы со взрослыми инструкторами оказались в каменной ловушке.

С утра не выходили на связь

Сообщения о том, что группа из 10 туристов пропала в пещерах Сьяны, которые находятся в городском округе Домодедово, появились вечером 17 декабря. Осложняло ситуацию то, что в составе группы были восемь детей от 9 до 12 лет. Плюс двое взрослых, один из которых - инструктор Сергей Боков.

Спасатели тут же приступили к поиску пропавшей группы. Для координации работы на место приехал прокурор Домодедова. К счастью, всю группу в итоге удалось найти и вывести на поверхность. По данным СМИ, группа сама вышла навстречу спасателям. На улице к тому времени был поздний вечер. В пресс-службе муниципалитета сообщили, что никому из детей медицинская или психологическая помощь не понадобилась.

На историю оперативно отреагировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что все виновные, которые подвергли жизнь опасности, должны быть наказаны, а оценку их действиям дадут правоохранительные органы.





Андрей Воробьев губернатор Московской области Я также дал поручение администрации Домодедова и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось.

Входы в пещеры должны заблокировать уже 18 декабря. По данным СМИ, к работам уже приступили.

После инцидента инструктора, который организовал опасный поход, доставили в полицию для допроса. Первый замначальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов заявил, что, по его мнению, произошедшее – "безобразие со стороны инструктора".

"Оказывается, он не раз уже так делал. Человек зарабатывает деньги", – подчеркнул Андямов.

Спикер уточнил, что экскурсия в Сьяны нигде не была зарегистрирована.

Инструктору грозит уголовная ответственность?

Фото: Агентство "Москва"

После того как спасатели нашли туристическую группу, один из потерявшихся мальчиков рассказал РЕН ТВ, что происходило внутри Сьяновских пещер.





заблудившийся ребенок Мы проходили экскурсию с Сергеем. Зашли нормально, он нам технику безопасности объяснил, все ненужное оставили там и пошли. Он нам сделал задания, конечно, подсказывал и дал карты, по которым нужно было дойти до пункта назначения. Мы дошли, потом искали другой и третий, потом мы пришли и поняли то, что заблудились.

По одной из неофициальных версий, в подземные тоннели инструктор направил школьников с родителем одного из детей по определенному маршруту, а сам остался ждать у входа. Связаться с ними не удавалось с самого утра, наружу в намеченный срок, а это 19 часов вечера, никто так и не вышел. Однако сам Боков в разговоре с "360" эту информацию опроверг.



Сергей Боков инструктор Мы не разминулись, шли все вместе, подошли к старому выходу. Не смогли подняться наверх, так как он был завален. Часть детей осталась там со взрослым отдыхать и пить чай, я с остальными поднялся к основному выходу. Там меня встретили сотрудники МЧС. Спасателей вызвала моя жена. Мы договорились, если я не выхожу на связь шесть часов, она вызывает МЧС.

По его словам, в пещеры он спускается не впервые, но раньше подобных инцидентов никогда не случалось.

Фото: скриншот сообщения инструктора Сергея Бокова на его странице в Instagram

Городской прокурор Домодедова Николай Развозжаев после инцидента заявил, что организатору спортивного ориентирования при наличии определенных обстоятельств может грозить уголовная ответственность. В частности, по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), добавил он.

Однако, по неподтвержденным данным, родители пропавших детей не винят инструктора в произошедшем. Якобы они написали заявления, что у них нет к нему претензий. Если это действительно так, то это означает, что на отправившего группу в пещеры мужчину вряд ли заведут уголовное дело. По информации СМИ, родители хорошо знают этого мужчину, якобы он был их сопровождающим на многих мероприятиях.

Работу правоохранительных органов поставили на контроль в прокуратуре.

В пещерах Сьяны немудрено заблудиться. Их протяженность составляет около 20 километров – одна из крупнейших известных старинных систем на территории страны. Ее возникновение историки относят к XVII веку. Это бывшие каменоломни, в которых раньше добывали известняк. Выработки здесь прекратились еще в начале XX века.

Теперь же это весьма популярное место у туристов. Большинство штреков пронумерованы, а в некоторых из них проводились одиночные выступления и концерты. А в гроте, который представляет из себя огромный зал с круговыми проходами, даже устраивали дискотеки.



Ранее альпинисты из Подмосковья заблудились на горе Эльбрус. На их поиски были направлены спасатели и техника, позже их нашли и эвакуировали.