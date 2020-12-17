Фото: 50.mchs.gov.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры в Подмосковье, где заблудилась группа из десяти человек.

Такое распоряжение он дал администрации города Домодедово и МЧС. Предполагается, что на прилегающей территории установят видеонаблюдение.

Кроме того, глава региона поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности.

"Все виновные, которые подвергли жизни опасности, должны понести наказание. Оценку их действиям дадут правоохранительные органы", – отмечается в Telegram Воробьева.

Инцидент произошел в четверг, 17 декабря. Занимавшихся спортивным ориентированием в Сьянах группа, в составе которой было восемь детей, вошла в пещеры около 11 утра.

К 19:00 они должны были подняться на поверхность, однако не вышли на связь. Группа была найдена спустя несколько часов, медицинская помощь им не потребовалась.