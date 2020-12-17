Власти рассказали о состоянии найденных в Сьянах детей

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Дети, найденные в подмосковных пещерах Сьяны, не нуждаются в медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Отмечается, что все ребята из группы живы и здоровы. В психологической помощи дети также не нуждаются.

Ранее стало известно, что группа из 10 туристов, среди которых восемь детей, пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье. Тургруппа вошла в пещеры около 11 утра, к 19:00 они должны были подняться на поверхность, однако группа не выходила на связь.