Входы в пещеры Сьяны, где заблудились дети, заблокируют в пятницу

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Входы в Сьяновские пещеры, где заблудилась группа из десяти человек, заблокируют в пятницу, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

Также специалисты установят видеонаблюдение за прилегающей территорией. Все работы пройдут в течение дня.

Заблокировать входы в пещеры ранее поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такое распоряжение он дал администрации города Домодедово и МЧС. Кроме того, глава региона поручил провести проверку, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли соблюдены все меры безопасности.

Инцидент произошел в четверг, 17 декабря. Занимавшаяся спортивным ориентированием в Сьянах группа, в составе которой было восемь детей, вошла в пещеры около 11 утра.

К 19:00 они должны были подняться на поверхность, однако не вышли на связь. Группа была найдена спустя несколько часов, медицинская помощь им не потребовалась.