Россиянин рассказал, зачем записал видео о нахождении в "рабстве" в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана обнаружили видеозапись, на которой мужчина, называющий себя Алексеем Котовым, рассказал, что находился в рабстве на территории страны. По его словам, в течение 20 лет его якобы незаконно удерживал один из фермеров. Однако в заявлении казахстанской полиции сказано, что Котов проживал у местного жителя добровольно и мог уйти в любой момент. Рассказываем, как мужчина оказался в такой ситуации и отказался от своих слов.

"Мама, папа, я 20 лет уже в неволе"

Ролик с участием Котова нашли казахстанские полицейские во время мониторинга соцсетей. На видео мужчина называет себя уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Котов рассказал, что находится в зимовке в Карагандинской области и не может вернуться домой.





Алексей Котов Мама, папа, я 20 лет уже в неволе. Помогите! Если сможете, помогите выбраться из Казахстана.

Проверку ситуации организовал Следственный комитет РФ. По данным ведомства, мужчина не мог вернуться в Россию из-за отсутствия документов. Местная полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. По словам замначальника департамента полиции Карагандинской области Абиля Абильдина, подозреваемого в удержании Котова задержали.

К проверке подключилось и российское посольство в Казахстане: в Карагандинскую область направили сотрудников профильных подразделений дипмиссии. Котов рассказал им, что хочет вернуться на родину и устроить там свою жизнь, рассказали в ведомстве.

С помощью посольства РФ в Казахстане уроженца Ярославской области сначала отправили в Нур-Султан, откуда он вылетел рейсом в Москву, рассказали в пресс-службе дипмиссии. Котову и его близким пожелали здоровья и благополучия, говорится в сообщении.

"Рабство" выдумано?

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал в своем аккаунте в Instagram, что Котов оказался в Казахстане в 1997 году, когда поехал туда служить в армию по контракту. В мае 1998 года мужчина хотел вернуться домой, но этого так и не произошло.

"В феврале 1999 года пришло письмо, в котором он сообщил, что его избили и он лежит в госпитале. Письма приходили до июля 1999 года, после чего связь прекратилась", – написал Евраев.

Он добавил, что на родине Котова ждут мать, отец, три сестры и два брата. Евраев пообещал отправить его восстанавливаться в санаторий на территории района и помочь с работой, если это понадобится.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин отметил, что родственники Котова пытались с ним связаться, но безрезультатно.





Сергей Бабуркин уполномоченный по правам человека в Ярославской области Они рассказали, что в начале 2000-х годов обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам, экстрасенсам и так далее. Но не обращались в правоохранительные органы. Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось.

Мать мужчины Надежда Котова поделилась с РИА Новости, что все эти годы надеялась на встречу с сыном.

"Мы верили, что он жив-здоров. Все думали – если бы убили, нам бы все равно кто-нибудь сообщил, значит, жив. И ждали хороших новостей", – говорит 70-летняя женщина.

Сына она назвала добрым и трудолюбивым человеком. По ее словам, сообщения о том, что Котова держат в неволе, повергли всю семью в шок.

Однако позднее казахстанская полиция опубликовала информацию о том, что никакого рабства на самом деле не было.





из сообщения МВД Республики Казахстан Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства.

По данным местной полиции, Котов отказался писать заявление на фермера, у которого работал. Видео мужчина записал только для того, чтобы вернуться домой, говорится в сообщении.

