Заявивший о нахождении в рабстве в Казахстане россиянин работал добровольно – полиция

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Гражданин России Алексей Котов, заявивший о нахождении в рабстве в Казахстане, работал на добровольной основе. Такая информация опубликована казахстанской полицией, пишет РИА Новости.

Ранее полицейские обнаружили в соцсетях видеоролик, в котором Котов говорит, что уже 20 лет находится в рабстве на одной из зимовок Карагандинской области. Он также сообщает, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России и просит своих родителей помочь ему "выбраться из Казахстана".

Позднее было установлено, что Котов трудился у местного фермера.

"Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства", – утверждается в материале.

Как подчеркнули в полиции, Котов не стал заявлять на владельца крестьянского хозяйства. Мужчина отметил, что не имеет претензий к фермеру, а целью его видеообращения было возвращение на родину.

По факту видеообращения гражданина РФ было открыто уголовное дело. На место для проверки выезжала следственно-оперативная группа.

Ранее уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин связался с семьей Котова, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Родственники Котова рассказали, что с начала 2000-х годов пытались найти Алексея: писали женщине, которая ухаживала за ним в больнице, обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам и экстрасенсам. Однако в правоохранительные органы так и не обратились.

По словам семьи, Котов попал в рабство в Казахстане, после того как его избили на вокзале.