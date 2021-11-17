Заявивший о нахождении в рабстве в Казахстане россиянин работал добровольно – полиция

17 ноября, 23:39
Фото: кадр gazeta.ru
Гражданин России Алексей Котов, заявивший о нахождении в рабстве в Казахстане, работал на добровольной основе. Такая информация опубликована казахстанской полицией, пишет РИА Новости.
Ранее полицейские обнаружили в соцсетях видеоролик, в котором Котов говорит, что уже 20 лет находится в рабстве на одной из зимовок Карагандинской области. Он также сообщает, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России и просит своих родителей помочь ему "выбраться из Казахстана".
Позднее было установлено, что Котов трудился у местного фермера.
"Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства", – утверждается в материале.
Как подчеркнули в полиции, Котов не стал заявлять на владельца крестьянского хозяйства. Мужчина отметил, что не имеет претензий к фермеру, а целью его видеообращения было возвращение на родину.
По факту видеообращения гражданина РФ было открыто уголовное дело. На место для проверки выезжала следственно-оперативная группа.
Ранее уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин связался с семьей Котова, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Родственники Котова рассказали, что с начала 2000-х годов пытались найти Алексея: писали женщине, которая ухаживала за ним в больнице, обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам и экстрасенсам. Однако в правоохранительные органы так и не обратились.
По словам семьи, Котов попал в рабство в Казахстане, после того как его избили на вокзале.
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