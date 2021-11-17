Ярославский омбудсмен рассказал о мужчине, попавшем в рабство в Казахстане

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Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин связался с местной полицией и семьей Алексея Котова, заявившего, что он находится в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом омбудсмен рассказал РИА Новости.

По словам Бабуркина, семья Котова действительно проживает в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

"Отцу 80 лет, матери – 70. У него сестры", – сказал уполномоченный по правам человека.

Родственники Котова рассказали, что с начала 2000-х годов пытались найти Алексея: писали женщине, которая ухаживала за ним в больнице, обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам и экстрасенсам. Однако в правоохранительные органы так и не обратились.

"Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось", – пояснил Бабуркин.

По словам семьи, Котов попал в рабство в Казахстане 20 лет назад, после того как его избили на вокзале.

"Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", – заключил омбудсмен.

Ранее казахстанские полицейские обнаружили в соцсетях видеоролик, на котором мужчина говорит, что уже 20 лет находится в рабстве на одной из зимовок Карагандинской области. Мужчина, представившийся Алексеем Котовым, попросил семью помочь ему выбраться из Казахстана.

Для проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область были направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан.

