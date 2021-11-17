Посольство РФ проверяет данные о мужчине, заявившем о нахождении в рабстве в Казахстане

09:59
Фото: телеграм-канал Mash
Российское посольство в Казахстане проверяет информацию о незаконном лишении свободы россиянина в Карагандинской области страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
Там отметили, что казахстанские полицейские обнаружили в соцсетях видеоролик, в котором мужчина говорит, что уже 20 лет находится в рабстве на одной из зимовок Карагандинской области. Он также сообщает, что является уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России, представляется Котовым Алексеем Александровичем и просит своих родителей помочь ему "выбраться из Казахстана".
"В целях проверки всех обстоятельств, связанных с ситуацией, сложившейся вокруг указанного гражданина, в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане", – говорится в сообщении.
В полиции Казахстана, в свою очередь, заявили о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы. Подозреваемый в совершении преступления мужчина задержан.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в последнее время в Казахстане были выявлены случаи ксенофобии к русскоговорящим гражданам. По его словам, главная цель этих провокаций – испортить диалог между двумя странами. Министр подчеркнул, что некоторые случаи ксенофобии направлены на формирование национализма.
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