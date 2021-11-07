Тела шахтеров, погибших при выбросе метана в Казахстане, подняли на поверхность

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Тела шестерых горняков, погибших при выбросе метана в шахте Абайская Карагандинской области, подняты на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В 12:37 (по местному времени – прим. ред.) погибшие были подняты на поверхность", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента также пострадали двое проходчиков.

"Оба доставлены в ОМЦ имени Макажанова города Караганды, состояние тяжелое", – уточнили в МЧС.

Выброс метана произошел в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана в 9:30 (06:30 по московскому времени). Всего в шахте, по данным МЧС, находилось 64 человека. Шестеро из них погибли, двое пострадали. Остальные горняки самоэвакуировались.

