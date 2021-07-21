В СК раскрыли подробности о секретной тюрьме в Ленобласти

Фото: РИА Новости
Секретную тюрьму, обнаруженную на территории Всеволожского района Ленинградской области, нашли в ходе расследования дела об убийстве мужчины на трассе Сортавала – Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Мария Добрынина.
Она рассказала, что тело с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Было установлено, что в мужчину стреляли из другого автомобиля, который поехал в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.
"В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми", – рассказала Добрынина.
По ее словам, участок, на котором находился бункер, был оформлен на жителя Санкт-Петербурга по просьбе его знакомого. Владельца земли неоднократно допрашивали в качестве свидетеля, добавила Добрынина.
"Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад", – рассказала собеседница агентства.
Об обнаружении в Ленинградской области частной подземной тюрьмы с замаскированным крематорием сообщили СМИ. Уточнялось, что в здании есть камеры с двухъярусными кроватями, умывальниками и унитазами, а также крематорий.
Глава Агалатовского сельского поселения Владимир Сидоренко ранее рассказал, что коттедж, в подвале которого располагалась тюрьма, находится в лесу на большом расстоянии от ближайших населенных пунктов. По его словам, дом расположен в 3,5 километра от дороги.
Сидоренко пояснил, что бункер был закопан по распоряжению Следственного комитета, в настоящее время на территории коттеджа никакие работы не проводятся.
В Ленобласти обнаружили подземную тюрьму
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