В Ленобласти обнаружили подземную тюрьму с крематорием – СМИ

В Ленобласти обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью. Информация об этом появилась на портале 47news.ru.

В материале уточняется, что она находится в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района. В подземной тюрьме есть камеры с двухъярусными кроватями, умывальниками и унитазами.

В СМИ уточнили, что в доме, где обнаружили тюрьму, до этого проживал экс-сотрудник ФСИН.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из реки выловили пакеты с человеческими останками. Существует версия, согласно которой эти останки остались от того же убитого, чьи части тела уже находили на берегу реки Екатерингофки.

