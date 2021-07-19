Глава поселения рассказал о секретной тюрьме, обнаруженной в Ленобласти

Коттедж под Санкт-Петербургом, в подвале которого располагалась тюрьма с замаскированной печью, находится в лесу на большом расстоянии от ближайших населенных пунктов, рассказал глава Агалатовского сельского поселения Владимир Сидоренко. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Дом стоял за большим забором, никаких жителей там не было в округе. Это далеко от населенных пунктов, дом находится в лесу, от дороги 3,5 километра. Понятно, что это не очень приятно и не очень здорово иметь таких соседей. Но так получилось", – заявил он.

Сидоренко пояснил, что бункер был закопан по распоряжению Следственного комитета, в настоящее время на территории коттеджа никакие работы не проводятся.

"До 2017 года жителей там видели. В 2018 году этим домом заинтересовался Следственный комитет, и они там проводили следственные действия. С 2018 года они что-то там искали, они, к сожалению, нас не оповещают и не докладывают, что они там делали", – добавил глава поселения.

Об обнаружении в Ленинградской области частной подземной тюрьмы с замаскированным крематорием сообщили СМИ. Уточнялось, что в здании есть камеры с двухъярусными кроватями, умывальниками и унитазами.

По некоторым данным, в доме, где обнаружили тюрьму, ранее проживал бывший сотрудник ФСИН.