Лавров заявил о случаях ксенофобии по отношению к русскоговорящим в Казахстане

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В последнее время в Казахстане в были выявлены случаи ксенофобии к русскоговорящим гражданам. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главная цель этих провокаций – испортить диалог между двумя странами.

Министр подчеркнул, что некоторые случаи ксенофобии направлены на формирование национализма. При этом Лавров отметил, что уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет оперативно принимать решения по каждому инциденту.

"Для этого задействуем прямые каналы связи – по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран", – написал Лавров для "Российской газеты".

Ранее РФ и Казахстан подписали договор о модернизации космодрома Байконур. В рамках соглашения между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахским ТОО "Basis construction" планируется обновить пусковые площадки для ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

