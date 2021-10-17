Казахстан и власти Афганистана заявили об интересе в восстановлении торговли

16:40
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Делегация из Казахстана и представители новых властей Афганистана выразили взаимную заинтересованность в восстановлении торгово-экономических связей. Об этом они сообщили в ходе встречи в Кабуле, пишет ТАСС.
"Спецпредставитель президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Мутаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей", – рассказали в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Также известно, что стороны выразили взаимный интерес в продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал некорректными попытки Запада переложить проблему афганских беженцев на другие страны. Министр обратил внимание западных партнеров на отрицательную позицию Москвы о переносе или размещении военной инфраструктуры в Афганистане. По его словам, это создаст мишень для террористов с целью нанесения ударов по населению страны.
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