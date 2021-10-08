Лавров призвал Запад не перекладывать проблему афганских беженцев на другие страны

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал некорректными попытки Запада переложить проблему афганских беженцев на другие страны. Об этом он заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Министр обратил внимание западных партнеров на отрицательную позицию Москвы о переносе или размещении военной инфраструктуры в Афганистане. По его словам, это создаст мишень для террористов с целью нанесения ударов по населению страны.
"Необходимо совершенно другими методами бороться. И, конечно, за потоки беженцев должны отвечать те, кто с этими конкретными людьми и сотрудничал. Сейчас многие уговаривают и Узбекистан, и Таджикистан, и Казахстан: возьмите на пару месяцев беженцев, а потом мы их себе заберем, нам надо на них документы оформить", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Министр отметил некорректность срока оформления документов для населения страны, которая сотрудничает с западными государствами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ростом активности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Афганистане.
Она подчеркнула, что группировка начала интенсивные боевые действия на юге страны. В МИД РФ с тревогой отмечают деятельность террористов в районе российского посольства в Кабуле.
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