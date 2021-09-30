В Казахстане оценили возможность строительства в стране АЭС при участии России

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Возможность строительства в Казахстане атомной электростанции (АЭС) изучается властями страны, соответствующее решение пока не принято, заявил глава казахского Минэнерго Магзум Мирзагалиев. Об этом сообщает ТАСС.
"Решения по строительству атомной станции в Казахстане еще нет. Пока ведется изучение данного вопроса, в первую очередь изучается наш энергетический баланс – потребления и производства", – сказал Мирзагалиев.
По его словам, при принятии данного решения будет также учитываться мнение населения Казахстана и соответствие положениям экологического кодекса.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может построить АЭС в Казахстане, а также оказать содействие республике в ее эксплуатации. Президент РФ подчеркнул, что речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна.
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