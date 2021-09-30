Путин предложил участие России в строительстве АЭС в Казахстане

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Россия может построить АЭС в Казахстане, а также оказать содействие республике в ее эксплуатации, заявил Владимир Путин, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
"Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", – цитирует Путина ТАСС.
Президент РФ подчеркнул, что речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Путин добавил, что имеется в виду также создание отрасли и обучении кадров.
"Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало, российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу", – сказал глава государства.
Ранее госкорпорация "Росатом" в рамках отраслевого проекта "Прорыв" начала строительство первого в мире атомного энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 в городе Северске Томской области.
Торжественная церемония заливки первого бетона в фундамент реакторного отделения прошла на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в присутствии руководителей отечественной атомной отрасли и региональной администрации. Новый энергоблок будет обладать электрической мощностью 300 мегаватт.
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