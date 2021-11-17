СК проверит информацию о 20-летнем рабстве россиянина в Казахстане

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Следственными органами СК РФ по Ярославской области организована проверка информации о жителе деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Алексее Котове, на протяжении 20 лет находящемся в трудовом рабстве в Карагандинской области Республики Казахстан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Выехать с территории Республики Казахстан житель Ярославской области не мог по причине отсутствия документов", – отмечается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, изучая факты, изложенные в средствах массовой информации.

Ранее казахстанские полицейские обнаружили в соцсетях видеоролик, на котором мужчина говорит, что уже 20 лет находится в рабстве на одной из зимовок Карагандинской области. Мужчина, представившийся Алексеем Котовым, попросил семью помочь ему выбраться из Казахстана.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин связался с семьей Котова, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Родственники Котова рассказали, что с начала 2000-х годов пытались найти Алексея: писали женщине, которая ухаживала за ним в больнице, обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам и экстрасенсам. Однако в правоохранительные органы так и не обратились.

По словам семьи, Котов попал в рабство в Казахстане, после того как его избили на вокзале.

Для проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область были направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан.

