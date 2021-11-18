Россиянин, заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане, вылетел на родину

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Россиянин Алексей Котов, заявивший о трудовом рабстве в Казахстане, уехал на родину, сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что мужчина вылетел в Москву рейсом "Аэрофлота". Его отъезд организовало посольство РФ в Казахстане.

Ранее 44-летний мужчина выложил в Сети видеообращение, в котором сообщил, что на протяжении 20 лет подвергался незаконной эксплуатации со стороны местного жителя. Полиция начала досудебное расследование по статье "Незаконное лишение свободы".

Для проверки этой информации следственно-оперативная группа выехала в Шетский район. Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства он трудился добровольно, пользовался мобильным телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства.

От заявления на владельца крестьянского хозяйства Котов отказался. Он подчеркнул, что претензий к нему не имеет.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин связался с семьей Котова, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Родственники Котова рассказали, что с начала 2000-х годов пытались найти Алексея: писали женщине, которая ухаживала за ним в больнице, обращались в программу "Жди меня", ходили к гадалкам и экстрасенсам. Однако в правоохранительные органы так и не обратились. По словам семьи, Котов попал в рабство в Казахстане, после того как его избили на вокзале.