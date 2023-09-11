"Просто жуткие крики": россияне рассказали о землетрясении в Марокко

В Марокко более двух тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло поздно ночью 8 сентября. В затронутых стихией частях страны пострадали не только жилые дома, но и исторические строения. Спасатели до сих пор продолжают извлекать тела из-под завалов. После случившегося марокканские власти объявили трехдневный траур. Рассказываем подробности трагедии.



Самое мощное за 100 лет

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В пятницу, 8 сентября, в 23:11 по местному времени (в субботу в 01:11 по Москве) землетрясение магнитудой 7 произошло в Марокко. Об этом сообщили в Национальном геофизическом институте страны. Эпицентр толчка, по данным ученых, был в коммуне Игиль, которая находится в 80 километрах к юго-западу от Марракеша, с очагом на глубине в восемь километров. Это землетрясение оказалось наиболее разрушительным для страны за последнее столетие. После основного толчка произошли сотни афтершоков, среди которых самый мощный достиг магнитуды 6.

В результате буйства стихии погибли 2 497 человек и по меньшей мере 2 476 – пострадали. Самое большое количество умерших зафиксировали в провинциях Эль-Хауз (1 452) и Тарудант (764). Король страны Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам и распорядился приспустить национальные флаги. Вместе с тем в посольстве РФ в Марокко сообщили, что сведениями о пострадавших россиянах не располагают.

Из-за землетрясения разрушились или были повреждены не только жилые дома, но и объекты культурно-исторического наследия. Например, значительно пострадала мечеть Аль-Кутубия (построена в XII веке), которая считается одним из символов Марракеша. У строения частично обрушился 69-метровый минарет. Кроме того, со слов жителей города, серьезные повреждения получил исторический еврейский квартал аль-Маллах. Вместе с тем на площади Джемаа-эль-Фна, которая считается самой большой в Марракеше, практически целиком обрушился минарет мечети Харбуш.

После трагедии ряд стран объявили о том, что готовы помочь Марокко. Среди них – Италия, Турция, Франция, Великобритания, Израиль, Индия, США, Китай и Германия. Свои соболезнования также выразил Владимир Путин.





Владимир Путин президент РФ В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

Папа Римский Франциск заявил, что молится о раненых и о тех, кто погиб, а также за их родственников. Свои соболезнования выразил и футболист сборной Португалии Криштиану Роналду (отель игрока в Марракеше принял у себя пострадавших от стихии туристов). "Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время", – написал спортсмен в своих соцсетях.



"Кто-то плакал, кто-то кричал"

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Житель Уфы Евгений, который был в Марракеше в момент землетрясения, рассказал порталу UFA1.RU, как все произошло.

"Я лежал в кровати, и начинает трястись здание. <…> Я пытался найти хотя бы шорты, но в итоге я их не нашел, и я выбежал на улицу, обернутый в простыню", – объяснил мужчина.





Евгений очевидец На улице были сотни людей: кто-то плакал, кто-то кричал, все бегают, куда-то звонят <…> Все тоже ходили вокруг зданий, видимо, своих домов, но внутрь входить не рисковали. Сотни людей, может быть даже тысячи, сидели на обочинах, в машинах... Все старались сидеть подальше от зданий. Видно было, что никто не понимает, что произойдет дальше, будет ли повторное землетрясение.

По словам мужчины, он вернулся домой только на следующий день, а до этого вместе с друзьями ночевал в хостеле. "Но и там я не мог уснуть: только слышишь шорох, и кажется, что опять начинает земля трястись. До утра так сидел", – уточнил он.

Уроженка Екатеринбурга Анастасия в момент ЧП находилась в Касабланке (портовый город на западе Марокко). По словам девушки, землетрясение произошло примерно в 300 километрах от места ее проживания.

"Где-то в час ночи я проснулась от того, что почувствовала очень сильную тряску дома. Подумала сначала, что едет какая-то фура, но с каждой секундой землетрясение становилось все сильнее и ощутимее. Потом я услышала, как соседи стали кричать. Просто жуткие крики... Побежали как бешеные на улицу и сидели там до самого утра", – объяснила девушка в интервью MSK1.RU.

Вместе с тем обитатели исторического центра Марракеша своими силам стараются устранить последствия буйства стихии. Сделанные из глины старые дома серьезно пострадали. Один из местных жителей заявил: "Когда все началось, мы почувствовали смерть. Было очень страшно. До сих пор люди взволнованы". По его словам, люди расчищают территорию по мере возможности.

