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11 сентября, 16:34

Происшествия

"Просто жуткие крики": россияне рассказали о землетрясении в Марокко

В Марокко более двух тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло поздно ночью 8 сентября. В затронутых стихией частях страны пострадали не только жилые дома, но и исторические строения. Спасатели до сих пор продолжают извлекать тела из-под завалов. После случившегося марокканские власти объявили трехдневный траур. Рассказываем подробности трагедии.

Самое мощное за 100 лет

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

В пятницу, 8 сентября, в 23:11 по местному времени (в субботу в 01:11 по Москве) землетрясение магнитудой 7 произошло в Марокко. Об этом сообщили в Национальном геофизическом институте страны. Эпицентр толчка, по данным ученых, был в коммуне Игиль, которая находится в 80 километрах к юго-западу от Марракеша, с очагом на глубине в восемь километров. Это землетрясение оказалось наиболее разрушительным для страны за последнее столетие. После основного толчка произошли сотни афтершоков, среди которых самый мощный достиг магнитуды 6.

В результате буйства стихии погибли 2 497 человек и по меньшей мере 2 476 – пострадали. Самое большое количество умерших зафиксировали в провинциях Эль-Хауз (1 452) и Тарудант (764). Король страны Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам и распорядился приспустить национальные флаги. Вместе с тем в посольстве РФ в Марокко сообщили, что сведениями о пострадавших россиянах не располагают.

Из-за землетрясения разрушились или были повреждены не только жилые дома, но и объекты культурно-исторического наследия. Например, значительно пострадала мечеть Аль-Кутубия (построена в XII веке), которая считается одним из символов Марракеша. У строения частично обрушился 69-метровый минарет. Кроме того, со слов жителей города, серьезные повреждения получил исторический еврейский квартал аль-Маллах. Вместе с тем на площади Джемаа-эль-Фна, которая считается самой большой в Марракеше, практически целиком обрушился минарет мечети Харбуш.

После трагедии ряд стран объявили о том, что готовы помочь Марокко. Среди них – Италия, Турция, Франция, Великобритания, Израиль, Индия, США, Китай и Германия. Свои соболезнования также выразил Владимир Путин.

В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Владимир Путин
президент РФ

Папа Римский Франциск заявил, что молится о раненых и о тех, кто погиб, а также за их родственников. Свои соболезнования выразил и футболист сборной Португалии Криштиану Роналду (отель игрока в Марракеше принял у себя пострадавших от стихии туристов). "Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время", – написал спортсмен в своих соцсетях.

"Кто-то плакал, кто-то кричал"

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Житель Уфы Евгений, который был в Марракеше в момент землетрясения, рассказал порталу UFA1.RU, как все произошло.

"Я лежал в кровати, и начинает трястись здание. <…> Я пытался найти хотя бы шорты, но в итоге я их не нашел, и я выбежал на улицу, обернутый в простыню", – объяснил мужчина.

На улице были сотни людей: кто-то плакал, кто-то кричал, все бегают, куда-то звонят <…> Все тоже ходили вокруг зданий, видимо, своих домов, но внутрь входить не рисковали. Сотни людей, может быть даже тысячи, сидели на обочинах, в машинах... Все старались сидеть подальше от зданий. Видно было, что никто не понимает, что произойдет дальше, будет ли повторное землетрясение.
Евгений
очевидец

По словам мужчины, он вернулся домой только на следующий день, а до этого вместе с друзьями ночевал в хостеле. "Но и там я не мог уснуть: только слышишь шорох, и кажется, что опять начинает земля трястись. До утра так сидел", – уточнил он.

Уроженка Екатеринбурга Анастасия в момент ЧП находилась в Касабланке (портовый город на западе Марокко). По словам девушки, землетрясение произошло примерно в 300 километрах от места ее проживания.

"Где-то в час ночи я проснулась от того, что почувствовала очень сильную тряску дома. Подумала сначала, что едет какая-то фура, но с каждой секундой землетрясение становилось все сильнее и ощутимее. Потом я услышала, как соседи стали кричать. Просто жуткие крики... Побежали как бешеные на улицу и сидели там до самого утра", – объяснила девушка в интервью MSK1.RU.

Вместе с тем обитатели исторического центра Марракеша своими силам стараются устранить последствия буйства стихии. Сделанные из глины старые дома серьезно пострадали. Один из местных жителей заявил: "Когда все началось, мы почувствовали смерть. Было очень страшно. До сих пор люди взволнованы". По его словам, люди расчищают территорию по мере возможности.

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