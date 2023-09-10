Исторический еврейский квартал Марракеша пострадал после землетрясения в Марокко

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Жилищный фонд исторического еврейского квартала аль-Маллах в Марракеше, который был основан в XVI веке, получил серьезные повреждения в результате землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коренного жителя района и домовладельца 81-летнего Армона Ифраха.

По словам мужчины, его родственники с первого поколения проживают в районе Маллах в Марракеше.

"Весь этот дом принадлежит моей семье. Этот дом полностью разрушен. Слава богу, что никто не пострадал, а так весь дом разрушен", – поделился Ифрах.

Комментируя разрушения в историческом квартале, он добавил, что здание, в котором проживало восемь семей, больше не является пригодным для жизни в связи с сильными повреждениям. Ифрах рассказал, что все восемь квартир были разрушены.

9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9 в 80 километрах от Марракеша. Жертвами трагедии стали две тысячи человек. Еще более двух тысяч пострадали.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур по жертвам землетрясения.

Владимир Путин выразил соболезнования народу Марокко. Он обратился к родным и близким погибших со словами поддержки, а пострадавшим при землетрясении пожелал скорейшего выздоровления.