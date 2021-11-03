Юрист оценил шансы застрявших в Нижнем Новгороде пассажиров на компенсацию

Столицу вечером 1 ноября окутал плотный туман, который провисел над городом более суток. Из-за плохой видимости в запасном аэропорту Нижнего Новгорода образовался затор из самолетов, которые не могли совершить посадку в московских авиагаванях. Пассажиры разных авиакомпаний пожаловались, что перед вылетом в пункт назначения им пришлось провести на борту 6–8 часов. Разбираемся, могут ли они получить компенсацию за неудобства.



"Счастлива, что все закончилось"

Фото: телеграм-канал SHOT

Непроглядный туман, который опустился на Москву с вечера понедельника, стал причиной отмены или задержки более 200 рейсов в столичных аэропортах к утру 2 ноября. Из-за погодной аномалии некоторым самолетам, направлявшимся в московские авиагавани, пришлось уйти на запасные аэродромы.

Большинство бортов принял аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова. В общей сложности 2 ноября в нижегородской авиагавани приземлились 40 самолетов 12 авиакомпаний, следовавших из других российских городов и ближнего зарубежья в столицу. Примечательно, что 28 из них аэропорт Нижнего Новгорода принял в течение часа. На приземлившихся самолетах находилось более 5 тысяч пассажиров.

При этом нижегородская авиагавань продолжала обслуживать не только их, но и рейсы из собственного регулярного расписания. В результате аэропорт оказался перегружен. Число прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность авиагавани, сообщили в ее пресс-службе. Также отмечалось, что инфраструктура аэропорта не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества рейсов.

Вскоре в соцсетях начали появляться сообщения от пассажиров разных авиакомпаний, которые застряли в Нижнем Новгороде. Люди жаловались на то, что им не давали воды и еды, а также по 6–8 часов не выпускали из самолетов. Кроме того, те, кому удалось попасть в здание авиагавани, отметили отсутствие там удобств и тесноту.

Одна из пассажирок Анастасия выложила пост на своей странице в Instagram, в котором рассказала, что на ее рейсе Краснодар – Москва людей не выпускали из самолета более 6 часов, хотя на борту были маленькие дети и начиналась паника.



Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за непогоды

"Позади нас в такой же ситуации шесть самолетов. Нижний Новгород, в чем проблема? Ждите коллективную жалобу", – подчеркнула девушка.

Позже людей перевели в зал ожидания аэропорта, но вылететь из Нижнего Новгорода они смогли только глубокой ночью. По словам Анастасии, по итогу рейс задержали почти на 18 часов. Сейчас девушка, к счастью, уже прилетела домой – в Волгоград. Пересадку она сделала в столице.

"Со второй половиной пути не было совсем проблем, все оперативно заменили", – пояснила пассажирка Москве 24.





Анастасия пассажирка задержавшегося рейса в Нижнем Новгороде Не хочется опять разбираться с авиакомпанией. Пока что я просто счастлива, что все наконец закончилось.

Из-за задержек рейсов Следственный комитет начал проверку.

"В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино (Чкалов), из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие", – сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте.

Следователи также проверят информацию о том, что на борту самолета, который совершал рейс Краснодар – Москва, но был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде, стало плохо ребенку.



Пострадали от тумана не только пассажиры региональных рейсов, но и международных. В частности, самолет, направлявшийся из Будапешта в Москву, из-за непогоды приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Позже авиакомпания Wizz Air приняла решение вернуть рейс обратно Будапешт.



Для помощи пассажирам в здании аэропорта Нижнего Новгорода был создан оперативный штаб. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заявил, что авиагавань постоянно информировала представителей авиакомпаний о своих возможностях, в том числе о способности высадить людей из самолетов.

Он также уточнил, что в аэропорту работало 27 трапов и они подавались к бортам по очереди. Для доставки пассажиров в гостиницы и отели выделили транспорт, людей обеспечили горячим питанием и напитками, добавил Никитин.

В среду, 3 ноября, два последних из 40 бортов, принятых в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу.



Куда жаловаться на задержку рейса?

Фото: телеграм-канал Readovka

В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что при переносе времени отправления путешественник имеет право отказаться от полета и потребовать возмещения убытков, которые он понес в результате задержки. Правило применяется в том числе для тех билетов, которые покупались как невозвратные.

При ожидании более двух часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, бесплатное хранение багажа и два телефонных звонка. Кроме того, взрослые с детьми до 7 лет могут потребовать предоставить им комнату матери и ребенка.

Если рейс задерживают более чем на четыре часа, то людям должны предоставить горячее питание. Далее едой обязаны обеспечивать каждые шесть часов днем и восемь часов – ночью.

В случае задержки свыше восьми часов днем и шести часов ночью пассажирам должны предоставить бесплатную гостиницу, организовав транспорт до нее, а также обратно.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев пояснил Москве 24, что денежную компенсацию за задержку от авиакомпании пассажиры вряд ли смогут получить.





Василий Воробьев юрист Когда мы говорим про задержки по причине метеорологических явлений, то каких-то компенсаций с авиакомпании потребовать не получится, потому что это относится к категории форс-мажорных обстоятельств.

Однако, по его словам, можно потребовать компенсацию за то, что своевременно не были предоставлены соответствующие удобства от перевозчика или аэропорта. С такими претензиями юрист посоветовал обращаться в Роспотребнадзор.