Как в РФ и мире отреагировали на приговор по делу о крушении рейса MH17

Окружной суд Гааги заочно приговорил трех человек к пожизненным срокам по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Их обвинили в причастности к выстрелу по самолету из зенитного ракетного комплекса "Бук". В РФ вердикт суда считают предвзятым. Рассказываем все подробности рассмотрения дела.

Вердикт с продолжением

Голландский суд пришел к выводу, что MH17 был сбит комплексом "Бук" с территории под поселком Первомайским на Донбассе. В том, что он якобы попал туда с территории РФ, обвинялись бывший глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин и его подчиненные – Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Все, кроме последнего, являются гражданами России, Харченко – Украины. Их не было в зале, дело рассматривалось заочно.

По мнению суда, ракета по малазийскому лайнеру была выпущена ошибочно, так как изначально была нацелена на военный самолет. Однако этот факт не отменяет злого умысла у стрелявших, считает арбитраж. Кроме того, у фигурантов дела нет статуса комбатантов, поэтому они не имели никакого иммунитета и права запускать ракету.

"После того как стало ясно, что данное крушение произошло вследствие использования ЗРК "Бук", его быстро вывезли в Россию в ожидании того, что таким образом можно предотвратить международный скандал", – заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории ДНР. Погибли 298 человек из 10 государств. Киев обвинил во всем ополченцев; те заявили, что не имели техники, которая позволила бы сбить самолет на такой высоте. Процесс по делу длился с 9 марта 2020 года. Российских специалистов и ведомства к расследованию изначально не допустили. Ряд важных доказательств по делу Украина и США предоставлять отказались.

Вывод о перемещении "Бука" с территории РФ и обратно суд сделал на основе фото- и видеоматериалов, которые передала Украина. Российские власти ранее неоднократно выражали сомнение в их достоверности и представляли соответствующие доказательства, однако эту точку зрения во внимание не приняли.

Также арбитраж оценил показания эксперта российской компании "Алмаз-Антей". Во время рассмотрения дела концерн представил расчеты, которые указывают на то, что сбившая самолет ракета могла быть выпущена с подконтрольной Вооруженными силами Украины территории. Суд посчитал это доказательство неубедительным в связи с тем, что "Алмаз-Антей" связан с властями РФ. В то же время признано, что концерн обладает достаточной компетенцией и в его выводах есть определенная ценность.



В итоге суд заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненным срокам. Они же должны выплатить семьям погибших в общей сложности 16 миллионов евро. Олег Пулатов, чьи интересы представляли два голландских адвоката, был оправдан и освобожден от выплаты компенсации. В его действиях суд не усмотрел оснований для уголовного преследования. С решением по нему не согласилась прокуратура Нидерландов. Один из адвокатов Пулатова Баундевейн ван Эйк в беседе с РИА Новости, в свою очередь, назвал вердикт по своему подзащитному единственно верным решением.

Суд не нашел доказательств прямой связи применения "Бука" с Россией, Стинхейс на заседании говорил об ответственности только самих обвиняемых. В то же время суд выразил мнение, что РФ в тот период контролировала территорию ДНР.

Несмотря на обвинительный приговор, совместная следственная группа по делу не завершила свою работу. Итоги дальнейшего расследования там пообещали представить ориентировочно весной 2023 года. Апелляция по уже вынесенным решениям может быть подана в течение двух недель со дня вынесения приговора.

Международная реакция

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в соцсетях, что вынесенный приговор не ставит точку в расследовании. В то же время вердикт он назвал долгожданным и важным шагом на пути к установлению истины.





Марк Рютте премьер-министр Нидерландов Это еще не конец. Все стороны имеют право подать апелляцию, таким образом, это решение суда еще не является финальным.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб отметил, что страна удовлетворена решением суда в Гааге. "Несмотря на то что ничто не может вернуть погибших к жизни или погасить чувства скорби и страдания, которые переживают их семьи и близкие, надеемся, что решение суда сможет в какой-то степени принести облегчение и покой семьям жертв и их ближайшим родственникам", – сказано в заявлении офиса премьер-министра.

Решение суда также поприветствовали в США, подчеркнул госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, это значительный шаг в сторону правосудия, хотя дополнительная работа в этом направлении еще предстоит.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил в своих соцсетях, что решение суда знаменует важный день для справедливости и ответственности за крушение MH17. По его словам, для подобных преступлений не может быть безнаказанности. Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе.

Ответ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для оценки вердикта о крушении MH17 сначала необходим его глубокий анализ.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Здесь очень важный, очень важный, наверное, посыл основной, то, что мы по-прежнему сожалеем, что Россия не смогла стать частью и не была допущена к тому следствию, к тому расследованию, которое проводилось. И мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности этого расследования.

Голландский суд пренебрег принципами беспристрастной работы в угоду политике, подчеркнули в МИД России. Разбирательство по MH17 может стать одним из самых скандальных в истории из-за массы странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения. Однако даже при таких обстоятельствах они стали основой для вердикта, обратили внимание в министерстве.

"Особо обращает на себя внимание, что обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Опровергнуть доводы защиты Олега Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его", – сказано в заявлении МИД РФ.

Ход и вердикт суда там назвали политическим заказом в угоду версии о причастности России к крушению самолета. "Несмотря на то что наша страна не является стороной данного процесса, голландская прокуратура всячески старалась представить дело иначе. Суду же была отведена роль статиста, задачей которого являлась подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами. Как мы видим, голландская Фемида справилась со своим заданием", – отметили в МИД РФ.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в разговоре с ТАСС заявил, что решение Гаагского суда не создает для России никаких правовых последствий. Также он обратил внимание на то, что в деле нет оценки действия властей Украины, которые, несмотря на вооруженный конфликт, не закрыли небо в зоне боевых действий. Обвиненные россияне не будут выданы иностранному государству, так как это прямо запрещено Конституцией РФ, сказал Клишас.