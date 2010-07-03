Эксперты прокомментировали результаты довыборов муниципальных депутатов в Москве

По результатам обработки всех протоколов стали известны имена одержавших победу кандидатов на довыборах в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинского. Голосование, в ходе которого москвичи решали, кто займет освободившиеся места, завершилось в столице 13 сентября. Рассказываем, как проходили выборы.



Итоги довыборов

В Москве завершилось голосование на дополнительных выборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинского. Жители столицы, которые имеют постоянную регистрацию на территории этих округов, могли отдать свой голос на избирательных участках 13 сентября с 08:00 до 20:00, а 11 и 12 сентября – удаленно на портале mos.ru при условии предварительной регистрации. Кроме того, сделать свой выбор можно было на участке досрочно с 2 по 12 сентября.

На юго-востоке Москвы в районе Марьино победу в выборной гонке одержали Галина Андреева, набравшая 55,2% голосов, и Антон Архицкий – 24,4%. На северо-востоке в Бабушкинском районе лидером стала Лидия Киселева (38,3%), вторым – Илья Лифанцев (34%). Всего были выдвинуты 26 кандидатов.

Итоговая явка составила более 22%, сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.





Алексей Венедиктов председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Явка на выборы в мундепы в Москве – 22,6%, что почти на процент превышает явку на выборы в МГД в 2019-м.

Явка же на дистанционное электронное голосование на довыборах составила 94,6%. "Порядка 72% проголосовавших уже голосовали онлайн либо на тестах, либо на выборах депутатов в Мосгордуму, либо на Общероссийском голосовании. А 28% новых участников свидетельствует о том, что голосовать онлайн стало модно и любопытно", – пояснил Венедиктов.

В свою очередь, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что нарушений в ходе проведения выборов не выявлено. "Результаты все установлены, нарушений закона при проведении голосования и установлении итогов не выявлено", – сказал он.

Грандиозная явка и высокое доверие

Избирательная кампания в Марьино и Бабушкинском районах вызвала "грандиозное внимание" со стороны жителей столицы за счет активного использования новых методов голосования. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Именно через донесение информации до избирателя, что в их районах возможно голосование электронным способом. В итоге мы увидели очень хорошую явку для муниципальных выборов. Явка 22,6% очень высокая даже для муниципальных выборов, а для довыборов вообще грандиозно", – объяснил эксперт.





Павел Данилин директор Центра политического анализа Мы видим, что новые способы голосования помогают не только привлечь ранее не ходившие на выборы категории избирателей, но и обеспечить реальный интерес к этому процессу.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в интервью телеканалу Москва 24 рассказал, что кампания прошла спокойно и без каких-либо нарушений.

"Все прошло достаточно штатно. Мы видим высокое доверие избирателей и к электронному голосованию, и, конечно, к голосованию на участках. Мы видим, что доверие к дистанционному электронному голосованию растет с каждым его применением. В этот раз оно было полностью защищено от возможных фальсификаций", – сказал он.

Также, по словам политолога, ни один зарегистрированный кандидат не был снят с участия в выборах в ходе избирательной кампании. Асафов счел примечательным и тот факт, что оспаривать итоги голосования проигравшие не стали.

Кроме того, он напомнил, что все проголосовавшие могли принять участие в акции "Миллион призов", которая прошла в столице уже во второй раз. "Победители, определенные случайным образом, получили СМС-сообщение о выигрыше. Каждый получил от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю", – добавил политолог.

Их можно потратить в магазинах, кафе, городских сервисах, а также направить на благотворительность, подытожил Асафов.